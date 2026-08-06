Uffizien investieren 50 Millionen Euro in Modernisierung

Die Uffizien in Florenz investieren rund 50 Millionen Euro in die Modernisierung ihres gesamten Museumskomplexes. Geplant sind unter anderem die Restaurierung und Wiederherstellung des Amphitheaters im Boboli-Garten für kulturelle Veranstaltungen, der Ausbau der obersten Etage des Palazzo Pitti zu einer rund 1.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche sowie ein neuer Empfangs- und Sicherheitsbereich in den Uffizien.

© APA/AFP Auch die Boboli Gärten sollen in neuer Pracht erblühen