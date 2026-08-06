Tote und Verletzte bei Angriffen auf Sumy

Im Norden der ukrainischen Region Sumy sind bei russischen Angriffen drei Menschen getötet worden. In mehreren Siedlungen seien mindestens 19 Menschen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit. In der gleichnamigen Stadt Sumy seien zudem zwölf Menschen verletzt worden, teilt die Polizei auf Telegram mit. Dort seien gelenkte Fliegerbomben eingesetzt worden.

Darüber hinaus wurden in Cherson im Süden des Landes der Regionalverwaltung zufolge bei einem Drohnenangriff auf einen Lieferwagen sechs Menschen verletzt. Sowohl Russland als auch die Ukraine bestreiten, dass sie in dem seit Februar 2022 dauernden Krieg Zivilisten ins Visier genommen haben.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am späten Mittwochabend zwei Frachter in der Nähe des ukrainischen Hafens Odessa angegriffen. Die Trockengutfrachter hätten Rüstungsgüter transportiert, teilt das Ministerium der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit. Russland greift immer wieder Frachtschiffe im Schwarzen Meer an, in denen es Lieferungen für das ukrainische Militär vermutet.

In der ostukrainischen Stadt Balaklija sind den örtlichen Behörden zufolge bei einem russischen Angriff drei Menschen getötet worden. Durch den nächtlichen Angriff seien Brände ausgebrochen, teilten die Behörden auf Telegram mit. Rettungskräfte seien im Einsatz, um das Feuer zu löschen und Trümmer zu beseitigen.