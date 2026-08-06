Der 47-Jährige war in Zeltweg auf einem Moped unterwegs, als die Polizei ihn anhielt und gleich mehrere Verfehlungen bemerkte.

Ein 47-jähriger Mopedlenker ging der Polizei am Mittwochabend gleich wegen mehrerer Delikte ins Netz. Der Mann wurde von den Beamten dabei erwischt, wie er während der Fahrt mit seinem Handy spielte. Die darauffolgende Kontrolle offenbarte weitere Übertretungen.

Denn: Die Beamten stellten fest, dass das Kennzeichen des Mopeds gestohlen war. Darüber hinaus war der Steirer alkoholisiert und ohne Führerschein auf Spritztour. Das Kennzeichen wurde daraufhin sichergestellt und der Lenker wurde angezeigt.