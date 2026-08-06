Kritik an Schumanns Entwurf zu Lohntransparenz

Die Verhandlungen zur Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie stehen still. Vor zwei Monaten schickte Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Entwurf in die politische Koordinierung der Regierung, seither wartet das Ressort auf Rückmeldung der Koalitionspartner. Gegenüber der APA zeigten sich die NEOS äußerst skeptisch, sie befürchten überbordende Bürokratie. In der ÖVP vermisst man eine Einigung mit den Sozialpartnern.

© APA/HELMUT FOHRINGER Ministerin Schumann wartet auf Rückmeldungen zum Entwurf