Analyst: "Marokko soll für Europa den Gendarm spielen"

"Die Grenze nach Spanien ist offen. Wenn du es schaffst, ein paar Kilometer weit zu schwimmen, wirst du Europäer." Diese Falschmeldung las der Politikanalyst Mohamed Chtatou zu Beginn der Ceuta-Krise im Internet. Kurz darauf war die Website verschwunden. "Für junge, abenteuerlustige und leichtsinnige Menschen war das eine starke Botschaft", sagt er im APA-Gespräch. Chtatou hat als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Rabat viel mit Marokkos Jugend zu tun.

© APA/AFP A young migrant looks at a member of the Spanish Army's 'Regulares' infantry force near the border post, prior to escorting them back to Morocco, in the Spanish enclave of Ceuta on August 2, 2026. At least 72 people died during last week's mass influx of migrants into Spain's Ceuta enclave, when tens of thousands of people mostly swam around the border post from Morocco, local officials said today. Most of the estimated 60,000 people who rushed into Spain's north African territory have returned to Morocco since the territory's largest mass migrant crossing. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)