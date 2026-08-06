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Analyst: "Marokko soll für Europa den Gendarm spielen"
"Die Grenze nach Spanien ist offen. Wenn du es schaffst, ein paar Kilometer weit zu schwimmen, wirst du Europäer." Diese Falschmeldung las der Politikanalyst Mohamed Chtatou zu Beginn der Ceuta-Krise im Internet. Kurz darauf war die Website verschwunden. "Für junge, abenteuerlustige und leichtsinnige Menschen war das eine starke Botschaft", sagt er im APA-Gespräch. Chtatou hat als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Rabat viel mit Marokkos Jugend zu tun.