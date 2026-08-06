Zwischen Bub und Herzensbrecher: Peter Simonischek wäre 80

Peter Simonischek hätte heute seinen 80. Geburtstag gefeiert. Allerdings verstarb der Publikumsliebling im Mai 2023 mit 76 Jahren im Familienkreis. Damit verließ ein Künstler die Bühne des Lebens, dem das Kunststück gelungen war, sowohl den Liebhabern der schweren Dramatik als auch den Freunden leichter Komödien, den Theatergängern wie den Kinofans, Radiohörern wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen - und das ohne anbiederische Volkstümelei.

© APA/GEORG HOCHMUTH Schauspieler starb 2023 mit 76 Jahren