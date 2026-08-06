Hohe Wellen auf Bodensee - Frau fällt von Motorboot

Während eines Unwetters ist eine Frau am Mittwoch von einem Boot gefallen und im Bodensee untergegangen. Eine Gewitterzelle habe direkt über dem Motorboot gestanden und hohe Wellen ausgelöst, wie die deutsche Polizei mitteilte. Dazu soll es stark geregnet haben. Die Frau war demnach mit ihrem Mann auf dem Boot und auf dem Weg zurück zum Heimathafen, als es zu dem Unglück kam. Auch österreichische Einsatzkräfte waren an der zunächst erfolglosen Suchaktion beteiligt.

Der 68-Jährige wählte am Mittwochabend den Notruf, nachdem er seine Frau bei den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte. Weil das Gebiet bei Kressbronn sehr groß sei, habe man einen internationalen Seenotalarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Rund 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten daraufhin nach der 65-Jährigen - bisher jedoch ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Suche war am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen worden und soll am Morgen bei Tageslicht wieder fortgesetzt werden.