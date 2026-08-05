Sturm verliert CL-Quali-Hinspiel bei Fenerbahce mit 0:2

Fenerbahce ist für Fußball-Vizemeister Sturm Graz im Hinspiel der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde eine Nummer zu groß gewesen. Die Steirer mussten sich am Mittwoch auswärts beim überlegenen türkischen Vizemeister in Istanbul vor mehr als 40.000 fanatischen Zuschauern mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Für den Aufstieg ins Play-off zur "Königsklasse" benötigt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch im Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr) in Graz eine Aufholjagd.

© APA/AFP Talisca brachte Fenerbahce in Führung (Archiv)