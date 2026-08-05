Salzburg verpflichtet Ex-Austria-Goalie Früchtl

Red Bull Salzburg hat auf der Torhüterposition noch einmal nachgelegt. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mitteilte, verpflichteten die "Bullen" Christian Früchtl vom italienischen Erstligisten US Lecce. Der 26-jährige Deutsche wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Früchtl ist in der heimischen Meisterschaft kein Unbekannter, der Goalie spielte vor seinem Lecce-Engagement von 2022 bis 2024 bei der Wiener Austria.

© APA/ERWIN SCHERIAU Christian Früchtl wechselt die Farben