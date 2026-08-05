Mit brennendem Auto auf A11 bis Grenzkontrollstelle gefahren

Ein Auto fing auf der Karawankenautobahn während der Fahrt Feuer. Die Feuerwehren löschten den Brand vor der Grenzkontrollstelle.

Das Auto begann noch während der Fahrt zu brennen

Es war um die Mittagszeit, als ein 62-jähriger Mann sein Auto auf der A11 Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien lenkte. Plötzlich nahm er schwarzen Rauch im Heckbereich des Fahrzeuges wahr. Infolge hielt er es unmittelbar vor der Grenzkontrollstelle an – zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob, Dolintschach, Frießnitz/Rosenbach, Maria Elend und Rosegg. Personen kamen nicht zu Schaden. Das teilweise ausgebrannte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt.