Die erste Amtshandlung von Kriz-Zwittkovits: Sie veranlasst einen Verhaltenskodex

Unternehmerin Margarete Kriz-Zwittkovits ist als Nachfolgerin von Walter Ruck angelobt worden. Die neue Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer will „die Dinge wieder in Ordnung bringen“.

Margarete Kriz-Zwittkovits hat am Mittwoch offiziell die Nachfolge von Walter Ruck als Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer angetreten. In ihrer Angelobung versprach die 67-Jährige einen „neuen Stil“, nachdem ihr Vorgänger wegen umstrittener Aussagen in einem publik gewordenen Privatgespräch den Hut nehmen musste. Als erste Amtshandlung veranlasste sie laut einer Videobotschaft die Erarbeitung eines Verhaltenskodex für Funktionäre. Hier lesen Sie ein Porträt über Margarete Kriz-Zwittkovits.

Die Unternehmerin, die auch den Posten als Chefin des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes übernimmt, spricht unter anderem von „verspieltem Vertrauen“ und einem „gesellschaftlichen Bild“, für das „weder die Wirtschaftskammer noch ich stehen“. „Ich kann mich nicht für Worte anderer entschuldigen. Aber ich kann etwas anderes tun. Nämlich die Dinge wieder in Ordnung bringen.“

Antrittsrede als Videobotschaft

„Bei Frauenrechten verstehe ich wenig Spaß“

Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten der Kammer großen Schaden zugefügt, außerdem verstehe Kriz-Zwittkovits „bei Gleichstellung und Frauenrechten wenig Spaß“. Außerdem plädiert sie für eine „offene Kammer“, in der „alle Unternehmen gleichermaßen wertgeschätzt werden, egal, ob Ein-Personen-Unternehmen, KMU oder Großunternehmen“. Den eingeschlagenen Reformweg, in dessen Rahmen unter anderem Beiträge der Unternehmer gesenkt werden sollen, wolle sie „entschlossen fortsetzen“: „Wir können nicht von der Politik Reformen fordern und selbst nicht mitmachen. Es ist daher klar, dass ich gemeinsam mit Martha Schultz den Reformkurs weitergehen werde.“ Schultz gratulierte Kriz-Zwittkovits. Es gelte, „gemeinsam nach vorne zu schauen“.