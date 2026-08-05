US-Michigan: Linker Demokrat gewann Senatsvorwahl

Der linke Flügel der US-Demokraten ist erneut gestärkt aus einer Kongressvorwahl hervorgegangen. Im Bundesstaat Michigan setzte sich der Mediziner Abdul El-Sayed gegen die Kandidatin des Partei-Establishments, die Kongressabgeordnete Haley Stevens, durch, so US-Medien am Mittwoch. Dem Rennen wurde in den USA auch mit Blick auf die Zwischenwahlen im November eine hohe Bedeutung beigemessen. US-Präsident Donald Trump schmähte El-Sayed umgehend als "kommunistischen Loser".

© APA/AFP US-Michigan: Linker Demokrat Abdul El-Sayed gewann Senatsvorwahl