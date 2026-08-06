Mehr als 550 Einsatzkräfte: Föhrenwald in Niederösterreich brannte

Rund 100 Hektar Waldfläche waren betroffen. Am Abend konnte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen.

Bei einem Brand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist die Feuerwehr am Mittwoch im Großeinsatz gestanden. Am Abend konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Umfangreiche Nachlöscharbeiten waren im Gange. Rund 100 Hektar waren betroffen, berichtete Klaus Stebal vom Landeskommando. Damit reiht er sich in die Top-Ten der größten Waldbrände Österreichs ein. Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder rückten aus. Eine Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Auch mehrere Hubschrauber sowie Drohnen standen im Einsatz.

Der Wald- und Flurbrand war am Nachmittag ausgebrochen, es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst. Der Bezirksführungsstab wurde eingerichtet. Drei Hubschrauber des Innenministeriums, zwei des Bundesheeres und einer von Heli Austria sowie die Sonderdienste Waldbrand und Flugdienst standen im Einsatz.

Großer Vegetationsbrand im Bezirk Gänserndorf

Im Bezirk Gänserndorf bekämpften zahlreiche Einsatzkräfte am Mittwoch einen Vegetationsbrand. Rund 15 Hektar waren laut Bezirkskommando betroffen. Bei dem Brand im Raum Neusiedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf und Hausbrunn standen 15 Feuerwehren mit rund 30 Fahrzeugen und 130 Mitgliedern sowie die Waldbranddienstgruppe des Bezirks im Einsatz. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, hieß es vom Bezirkskommando. Bei beiden Großbränden stand das Rote Kreuz mit 40 Mitarbeitenden im Einsatz, teilte Sprecherin Sonja Kellner mit.

"Die zahlreichen Waldbrände im Land, aber vor allem der Großbrand im Föhrenwald, führen uns eindringlich vor Augen, wie ernst die aktuelle Trockenheit und wie hoch die Waldbrandgefahr in Niederösterreich derzeit ist", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit. Die ÖVP-Politikerin und ihr Parteikollege LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bedankten sich in schriftlichen Statements bei den Einsatzkräften und riefen zu Vorsicht auf. "Jeder Funke kann aktuell verheerende Folgen haben", warnte Mikl-Leitner. "Achten wir gemeinsam darauf, weitere Brände zu vermeiden", so Pernkopf.