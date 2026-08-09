Am Dienstag ist in Teilen Europas eine vollständige Sonnenfinsternis zu beobachten, hierzulande zumindest partiell. Warum vor allem die Kunst und die Popkultur einen Narren an der „Sofi“ gefressen haben.

Selbst im aufgeklärtesten Zeitalter ist es eine Mischung aus ungläubigem Staunen, ein bisschen Hollywood und am Ende ein Aufatmen. Als ein „plötzliches Hereinstürzen“ beschrieb Virginia Woolf 1927 ihre Beobachtung einer Sonnenfinsternis, und man weiß sofort, was damit gemeint ist: diese paar Sekunden, wenn die Welt in einem grauen, toten Licht und einer unheimlichen Stille verharrt. Der Sound der Natur ist vollständig gedimmt, die Sonne eine finstere Scheibe mit gleißendem Rand.

,,Wie geisterhaft aber ein Abendwerden ohne Abendröte sei, hatten wir uns nicht vorgestellt, es war ein lastend unheimliches Entfremden unserer Natur, ...“, notierte Adalbert Stifter, als er 1842 eine Sonnenfinsternis in Wien beobachtet hat. Wenn am Dienstagabend in Teilen Europas eine vollständige „Sofi“ zu sehen ist, rücken auch die Sonnenphysiker aus, um etwa koronale Massenauswürfe zu beobachten.

© Imago „Die Kreuzerhöhung“ von Peter Paul Rubens, 1610–1611

Sonnenfinsternis als Hintergrund

Während die „Sofi“ heutzutage wichtige Forschungsdaten liefert, war sie in der Menschheitsgeschichte vor allem auch Vorbotin des Unheimlichen, des Düsteren. Die Lebensspenderin Sonne, die in einem irren Auftritt von der leuchtenden Göttin Parvati zur zerstörerischen Kali mutiert oder so ähnlich. Eine mehr als nur dankbare Kulisse für die Malerzunft durch die Jahrhunderte. Darunter Peter Paul Rubens, der seinem über viereinhalb Meter hohen Altarbild „Kreuzaufrichtung“ (um 1610) eine hochdramatische Sonnenfinsternis als düstere Begleiterscheinung zu einer Kreuzigung spendierte. Leider geht die „Sofi“ fast unter, weil sich Rubens ziemlich bemüht hat, die Kreuzaufrichtung mit dem ans Kreuz geschlagenen Christus mit so einer umwerfenden Dramatik zu inszenieren, dass man kaum wegschauen kann.

Neuanfang? Eher selten

Regisseur Stanley Kubrick ging in „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968) gleich auf Nummer sicher und lässt sein Monumentalwerk mit einer Sonnenfinsternis beginnen. Nicht immer wird eine Sonnenfinsternis als düstere Vorbotin gesehen, sondern hin und wieder auch als Ankündigung eines Neuanfangs. Das sind aber eher traurige Rufe in der Dunkelheit.

Die Kunst zelebriert doch lieber das Leiden und das große Drama. Herzschmerz im gleißenden Sonnenlicht ist doch mehr eine Verhöhnung. Wenn es also zu Bonnie Tylers „Total Eclipse of the Heart“ (1982) kommt, weiß man ganz genau, hier handelt es sich nicht um eine Ferienliebe am Lagerfeuer. „Black Hole Sun“ (1994) von Soundgarden klingt jetzt auch nicht nach Kindergeburtstag, sondern wie der Soundtrack für die vier apokalyptischen Reiter.

Fast so faszinierend wie die Sonnenfinsternis sind Aufnahmen von Menschen, die sie beobachten. Statuenhaft, wie eingefroren, Blickrichtung Sonne. Auch abwartend, möchte man meinen. Der französische Fotograf Eugène Atget hat am 17. April 1912 Passanten in Paris abgelichtet. Wäre die Sonnenfinsternis zwei Tage früher gewesen, es hätte sich zu einer ganz anderen Erzählung verdichten können, denn an diesem Tag ist die Titanic gesunken.

Neben den naturwissenschaftlichen Fakten gibt es im Dunstkreis einer Sonnenfinsternis noch einen Verlierer – den Mond. Zwar spielt er die Hauptrolle, aber wen interessiert das? Und man will keine Panik machen, aber man sollte nach einer Sonnenfinsternis immer seinen Pflanzenbestand kontrollieren.

© Imago Eugène Atget fotografierte die Sonnenfinsternis 1912 in Paris

Denn im Musical „Little Shop of Horrors“ taucht ausgerechnet nach einer Sonnenfinsternis die eher sehr rüde fleischfressende Pflanze Audrey II auf. Nachdem hierzulande nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen ist, kann die Pflanze vielleicht auch kleiner ausfallen, man weiß ja nie. Ach ja, bitte eine Sonnenfinsternis nie ohne Spezialbrille beobachten. Alternativ überträgt die European Space Agency (ESA) die „Sofi“ auf ihrem YouTube-Kanal.

© Imago Audrey II in „Little Shop of Horrors“ (1986)