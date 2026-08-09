Schauspielerin Marion Mitterhammer: „Habe mir die Bodenständigkeit behalten“
In Film und Fernsehen hat die Schauspielerin große Karriere gemacht. Im Interview spricht sie über ihre Kindheit im Mürztal und wie sie sich auf ihre Rollen vorbereitet.
Frau Mitterhammer, Ihre Karriere hat Sie von Bruck-Mürzzuschlag in die weite Welt hinausgeführt. Was verbindet Sie mit Ihrer Heimat?
Ich bin nach wie vor eine leidenschaftliche Mürztalerin. Ich merke auch, dass je älter man wird, desto mehr zieht es einen wieder an den Ort der Kindheit zurück. Meine Mutter lebt auch nach wie vor in Bruck und ich komme regelmäßig bei ihr vorbei.
Wie erinnern Sie sich an Ihre Kindheit in Mitterdorf?
Es war eine schöne Zeit. Ich bin in einem Wirtshaus groß geworden und habe das als Raum für unendliche Fantasie wahrgenommen. Du hörst im Wirtshaus schon als Kind vielen Gesprächen zu, und auch wenn man natürlich nicht alles versteht, bekommt man schon viel über Politik und die Welt mit.
Prägt Sie das heute noch?
Ich habe mir eine gewisse Bodenständigkeit behalten. Was mich berührt und für mich wertvoll ist, ist Einfachheit. Ein toller, schöner Buschenschank ist mir lieber als ein 5-Sterne-Restaurant.
Zur Person
Marion Mitterhammer wurde 1965 in Bruck geboren und wuchs in Mitterdorf im Mürztal auf.
1988 schloss sie ihre Schauspielausbildung in Graz und begann ihre Laufbahn zunächst am Theater
Seit Anfang der 1990er war Mitterhammer in zahlreichen Produktionen für Film und Fernsehen zu sehen, darunter „SOKO Donau“, „Tatort“ oder „Die Vaterlosen“. Für letzteren wurde Sie 2011 bei der Diagonale ausgezeichnet.
Sie lebt in der Nähe von Wien und besucht weiterhin regelmäßig das Mürztal.
War für Sie schon damals im Wirtshaus klar, dass Sie später Schauspielerin werden wollen?
Jemand aus meiner Familie hat mal einen Zettel gefunden, den ich im Alter von sieben oder acht Jahren ausgefüllt habe. Darauf stand: ‚Marion Friederike Mitterhammer, Mitterdorf im Mürztal, Mitteleuropa, Beruf: Schauspielerin und Sängerin.‘ Das muss also schon immer da gewesen sein. Ich erinnere mich noch gern an die Kiste mit Verkleidungen, die meine Mutter hergerichtet hat und die Jukebox, von der ich noch heute jedes Lied auswendig kann.
Sie haben schon in unzähligen Produktionen für Film, Fernsehen oder das Theater in verschiedensten Genres mitgewirkt. Reizt Sie diese Abwechslung?
Am liebsten würd‘ ich natürlich nur Literaturverfilmungen und ganz großes Kino drehen. Das wollen, denke ich, alle. Ich bin aber realistisch genug, um zu sagen, dass ich davon meine Miete nicht bezahlen kann. Man kann mich überall hinstellen und ich finde mich zurecht. Grundsätzlich war es immer mein Verständnis, dass man sich in diesem Beruf breit aufstellen muss und es immer darum geht, das Handwerk zu beherrschen und die Arbeit gut zu machen.
Mit Ihren Figuren setzen Sie sich oft tiefgründig auseinander. Wie bereiten Sie sich auf eine Rolle vor?
Das Spielen an sich ist ja die Spitze des Eisbergs. Die Vorbereitung ist für mich mindestens genauso schön, und um am Abend oder vor der Kamera zu funktionieren, braucht es ganz viel davon. Ich finde es toll, zu recherchieren, sich mit dem Stoff zu beschäftigen und diesen nicht auswendig, sondern inwendig zu lernen. Du bist auch einfach entspannter, wenn du deine Hausübung gemacht hast.
Gilt in der Schule, gilt beim Schauspiel.
Genau. Manchmal kann ich die Vorbereitung richtig zelebrieren. Ich arbeite zum Beispiel gerade gemeinsam mit einem Autor an einem Buch, das auf einer Idee meines verstorbenen Mannes basiert, und finde es gerade so schön, mit Leuten zu reden, Bücher zu lesen, zu telefonieren, zu recherchieren.
Woran arbeiten Sie sonst gerade?
Für die ARD habe ich gerade den fünften Teil der Krimireihe „Die Bestatterin“ abgedreht. Die Dreharbeiten kommen und gehen in unserer Branche. Solange ich nichts unterschrieben habe, rede ich nicht. Aber das Telefon ist nicht stumm, sagen wir mal so.
Was ist für Sie bei der Auswahl von Engagements ausschlaggebend?
Wenn es etwas Ernsthaftes ist und viel Herzblut dahinter ist, bin ich immer dabei. Erst jetzt habe ich bei ein paar Vorstellungen in Greith beim Theater am Mathans-Hof bei der Familie Lampl gespielt. Das sind alles wirklich tolle Leute dort, für sowas bin ich immer zu haben. Ich suche überall Verbündete und finde es schön, wenn ich noch welche kennenlerne. Ich hab‘ Menschen in diesem Beruf gerne, keine Attitüden.
Oft hört man, dass das Rollenangebot für Frauen ab Ende 40 limitierter wird. Wie sehen Sie das?
Ich bin sehr dafür, dass man darüber spricht und schaut, dass auch diese Altersgruppe in Drehbüchern präsent ist. Jammern mag ich nicht, aber es stimmt, dass das ein großes Thema ist, das wird keine Frau in meinem Alter verneinen. Man muss sich, denke ich, auf diesen Moment vorbereiten, wo es dann ums Eingemachte geht und seinen Fokus auf die Innerlichkeit legen, wenn man weiß, dass jetzt das Charakterfach klopft. Ich fand das aber früher schon immer spannender. Mich hat Tiefe immer interessiert, was mir jetzt im Älterwerden zugute kommt.
Blicken wir zum Abschluss noch kurz in die Region. Sie haben viele Bezugspunkte hier, gibt es einen Ort, den Sie ganz besonders schätzen?
Neuberg ist mir sehr nahe. Ganz ehrlich, ich würde auch lieber öfters beim Gasthof zum Fuchs [Anm. in St. Barbara im Mürztal] oder bei der Konditorei Binder in Mitterdorf sitzen. Das bringt für mich heimatliche Gefühle. Ich finde es aber auch schön, dass ich immer wieder von Dingen überrascht werde, die ich so noch nicht über das Mürztal wusste.