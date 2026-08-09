Schauspielerin Marion Mitterhammer: „Habe mir die Bodenständigkeit behalten“

Ich habe mir eine gewisse Bodenständigkeit behalten. Was mich berührt und für mich wertvoll ist, ist Einfachheit. Ein toller, schöner Buschenschank ist mir lieber als ein 5-Sterne-Restaurant.

Es war eine schöne Zeit. Ich bin in einem Wirtshaus groß geworden und habe das als Raum für unendliche Fantasie wahrgenommen. Du hörst im Wirtshaus schon als Kind vielen Gesprächen zu, und auch wenn man natürlich nicht alles versteht, bekommt man schon viel über Politik und die Welt mit.

Ich bin nach wie vor eine leidenschaftliche Mürztalerin. Ich merke auch, dass je älter man wird, desto mehr zieht es einen wieder an den Ort der Kindheit zurück. Meine Mutter lebt auch nach wie vor in Bruck und ich komme regelmäßig bei ihr vorbei.

Frau Mitterhammer, Ihre Karriere hat Sie von Bruck-Mürzzuschlag in die weite Welt hinausgeführt. Was verbindet Sie mit Ihrer Heimat?

Sie lebt in der Nähe von Wien und besucht weiterhin regelmäßig das Mürztal .

Seit Anfang der 1990er war Mitterhammer in zahlreichen Produktionen für Film und Fernsehen zu sehen, darunter „SOKO Donau“, „Tatort“ oder „Die Vaterlosen“. Für letzteren wurde Sie 2011 bei der Diagonale ausgezeichnet.

1988 schloss sie ihre Schauspielausbildung in Graz und begann ihre Laufbahn zunächst am Theater

War für Sie schon damals im Wirtshaus klar, dass Sie später Schauspielerin werden wollen? Jemand aus meiner Familie hat mal einen Zettel gefunden, den ich im Alter von sieben oder acht Jahren ausgefüllt habe. Darauf stand: ‚Marion Friederike Mitterhammer, Mitterdorf im Mürztal, Mitteleuropa, Beruf: Schauspielerin und Sängerin.‘ Das muss also schon immer da gewesen sein. Ich erinnere mich noch gern an die Kiste mit Verkleidungen, die meine Mutter hergerichtet hat und die Jukebox, von der ich noch heute jedes Lied auswendig kann.

Sie haben schon in unzähligen Produktionen für Film, Fernsehen oder das Theater in verschiedensten Genres mitgewirkt. Reizt Sie diese Abwechslung? Am liebsten würd‘ ich natürlich nur Literaturverfilmungen und ganz großes Kino drehen. Das wollen, denke ich, alle. Ich bin aber realistisch genug, um zu sagen, dass ich davon meine Miete nicht bezahlen kann. Man kann mich überall hinstellen und ich finde mich zurecht. Grundsätzlich war es immer mein Verständnis, dass man sich in diesem Beruf breit aufstellen muss und es immer darum geht, das Handwerk zu beherrschen und die Arbeit gut zu machen.

Mit Ihren Figuren setzen Sie sich oft tiefgründig auseinander. Wie bereiten Sie sich auf eine Rolle vor? Das Spielen an sich ist ja die Spitze des Eisbergs. Die Vorbereitung ist für mich mindestens genauso schön, und um am Abend oder vor der Kamera zu funktionieren, braucht es ganz viel davon. Ich finde es toll, zu recherchieren, sich mit dem Stoff zu beschäftigen und diesen nicht auswendig, sondern inwendig zu lernen. Du bist auch einfach entspannter, wenn du deine Hausübung gemacht hast.