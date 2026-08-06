Müssen Kärntner bald wochenlang auf ihren Führerschein warten?

Der Führerschein im Papierformat muss bis 2033 in Österreich gegen die neue Scheckkarte getauscht werden. Viele „alte“ Scheine sind noch im Umlauf.

Sie haben beinahe Kultstatus in Österreich: Die „rosaroten Fetzen“, wie die alten Papier-Führerscheine mehr oder minder liebevoll genannt werden. Was noch nicht alle wissen: Sie haben ein Ablaufdatum, bis spätestens 19. Jänner 2033 müssen sie gegen die neuen Führerscheine in Scheckkartenform eingetauscht werden.

Wo kann ich den Schein beantragen?

Auf die neue Form des Führerscheins kann man theoretisch schon jetzt wechseln. Dazu ist ein persönlicher Behördenweg notwendig, 73 Euro müssen entrichtet werden und ein aktuelles Passfoto wird benötigt. Beantragt werden kann der neue Führerschein bei den Bezirkshauptmannschaften Klagenfurt-Land, Villach-Land, St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg, Feldkirchen, Spittal und Hermagor, in Klagenfurt bei der Landespolizeidirektion und in Villach ebenfalls bei der zuständigen Polizeibehörde.

Ganz so einfach dürfte das aber nicht werden – zumindest für jene, die bis zum letzten Drücker warten: Laut Angaben des zuständigen Ministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sind österreichweit derzeit 7.539.130 Führerscheine ausgestellt, die Anzahl der Scheckkarten-Führerscheine beträgt 5.016.801. Das bedeutet, dass noch viele Hunderttausende umgetauscht werden müssen. Die Befürchtung des Verkehrsministeriums ist dabei, dass viele mit dem Umtausch quasi bis zum letzten Moment warten und es dann kurz vor Ablauf der Frist zu einem Ansturm auf die Behörden kommt.

Wohl nicht völlig zu Unrecht, wenn man sich an die Probleme rund um die Ausstellung von Reisepässen im vergangenen Jahr erinnert. Damals gab es kurz vor der Gebührenerhöhung ebenfalls einen Ansturm auf die Behörden, Überforderungen und teils wochenlange Wartezeiten für Bürger waren die Folge.

Jetzt beantragen? „Nicht empfohlen“

„Wenn eine beträchtliche Anzahl von Führerscheinen gleichzeitig die Gültigkeit verliert, ist grundsätzlich mit einem gewissen Ansturm auf die zuständigen Führerscheinstellen zu rechnen“, meint Thomas Urschitz, Fachgebietsleiter Kraftfahrwesen bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land. Personen, die im Besitz eines Papierführerscheins sind, werden hinsichtlich der vorliegenden rechtlichen Situation aber jederzeit sehr gerne beraten, wie es heißt. „Da die Papierführerscheine noch bis 2033 gültig sind, wird derzeit nicht zu einer vorzeitigen Beantragung eines Führerscheins in Scheckkartenform geraten, sondern an die Eigenverantwortung der betroffenen Personen zum entsprechenden Zeitpunkt appelliert“, erklärt Urschitz.

Eine Ausnahme sei es, wenn die betroffenen Personen bereits von der Polizei auf die mangelhafte Erkennbarkeit des Führerscheinfotos hingewiesen wurden bzw. diese augenscheinlich nicht mehr gegeben ist.

Da die Papierführerscheine noch bis 2033 gültig sind, wird derzeit nicht zu einer vorzeitigen Beantragung eines Führerscheins in Scheckkartenform geraten. — Thomas Urschitz , Fachgebietsleiter Kraftfahrwesen BH Klagenfurt-Land

Man würde zurzeit nämlich bei einem vorzeitigen Austausch des Führerscheins – aufgrund der nach wie vor beträchtlichen Zeitspanne bis zum Ablauf der Gültigkeit – einige Jahre quasi verschenken. Der neue Scheckkartenführerschein ist nämlich auf 15 Jahre befristet. „Außerdem kann es in einer so dynamischen Rechtsmaterie wie dem Führerscheingesetz auch punkto Gültigkeit der zukünftigen Führerscheine mittelfristig immer wieder zu Änderungen kommen.“ Deshalb sei die Rechtssicherheit bei einem zeitnah zum Ablauf der Gültigkeit durchgeführten Umtausch am besten gewährleistet.

„Temporäre Verstärkung“

Mit einem entsprechenden Ansturm rechnet man auch etwa bei den Bezirkshauptmannschaften Wolfsberg und Spittal: „Wir können da nur auf Information und Aufklärung setzen und alle bitten, trotzdem rechtzeitig vorbeizukommen“, sagt Spittals Bezirkshauptmann Markus Lerch. Man sehe sich gut aufgestellt, trotzdem seien Verzögerungen nicht auszuschließen, wenn plötzlich viele gleichzeitig kämen.

Es laufen nicht nur die Papierführerscheine, sondern auch die Scheckkartenführerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden, aus. — Georg Fejan , Bezirkshauptmann Wolfsberg

„Es laufen nicht nur die Papierführerscheine, sondern auch die Scheckkartenführerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden, aus“, gibt Wolfsbergs Bezirkshauptmann Georg Fejan zu Bedenken. Dort denkt man bereits jetzt daran, in den Monaten vor Fristende „entsprechende Vorkehrungen – etwa temporäre personelle Verstärkung des Führerscheinreferates“ – umzusetzen. Wartezeiten könne man aber nicht ausschließen.

Appell der LPD

Die Verzögerungen rund um die Ausstellung bei Reisepässen hat man – trotzdem man dort nicht dafür zuständig ist – auch bei der LPD mitbekommen. „Wenn man das heranzieht, ist sicher mit vermehrten Anträgen zu rechnen“, erklärt Claudia Salzmann, Leiterin des Verkehrsamts bei der LPD Kärnten. „Derzeit können Termin binnen zwei bis drei Wochen vergeben werden. Um einen Ansturm bei der LPD Kärnten abzufedern, ist jedenfalls darauf hinzuweisen, den Führerschein bei der Wohnsitzbehörde zu tauschen.“ Dies gelte besonders für Personen, die aus dem Umfeld nach Klagenfurt einpendeln.

Kein Stufenplan in Österreich

Um den Ansturm auf die Behörden zu vermeiden, hat Deutschland einen Stufenplan eingeführt. Führerscheine, die zwischen 2002 und 2004 ausgestellt werden, könnten dort nur noch bis Anfang 2027 umgetauscht werden. In den Jahren darauf verlieren dann die später ausgestellten Scheine ihre Gültigkeit.

Einen derartigen oder ähnlichen Stufenplan wird es in Österreich aber nicht geben, wie es aus dem BMIMI auf Anfrage heißt. „Damit wäre eine nationale Verkürzung der von der EU-Richtlinie vorgesehenen 20-jährigen Gültigkeitsdauer von vor 2013 ausgestellten Führerscheinen (2013 bis 2033) verbunden“, erklärt Medienreferent Julian Möhwald. Das BMIMI setze auf eine frühzeitige und umfassende Information der Bevölkerung über die bestehende Umtauschpflicht.

Mit dem Stufenplan wäre eine nationale Verkürzung der von der EU-Richtlinie vorgesehenen 20-jährigen Gültigkeitsdauer von vor 2013 ausgestellten Führerscheinen verbunden. — Julian Möhwald , Medienreferent BMIMI

„Ziel ist es, die Führerscheinbesitzer dazu zu bewegen, den Umtausch rechtzeitig vorzunehmen und nicht bis kurz vor Ablauf der Frist zuzuwarten.“ Außerdem berichtet etwa Urschitz aus eigenen Erfahrungen mit Besitzern einer umzuschreibenden deutschen Lenkberechtigung, dass diese Regelungen teilweise für mehr Verwirrungen als Klarheit sorgen.

Ministerium beruhigt

Und sollte es tatsächlich zu Engpässen gegen Ende der Frist kommen, versichert das Ministerium gegenüber der Kleinen Zeitung: „Dann ist davon auszugehen, dass dies den Antragstellerinnen und Antragstellern nicht zum Nachteil gereichen wird.“