Grieche lagerte Leiche des Vaters und kassierte Pension

Ein 55-jähriger Grieche hatte die Leiche seines Vaters zweieinhalb Jahre in einer Gefriertruhe gelagert, um weiter dessen Rente zu kassieren. Nun ist der Mann in Mystras nahe Sparta festgenommen worden. Er habe die Tat gestanden, meldete die griechische Nachrichtenagentur ANA am Mittwoch. Der 55-Jährige sagte demnach, dass sein 90 Jahre alter Vater eines natürlichen Todes gestorben sei.

© APA/AFP Der Mann kassierte die Pension des verstorbenen Vaters

vor 56 Minuten 5. August 2026 um 14:20 Athen