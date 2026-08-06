Defekte Uhr im Klagenfurter Zentrum wird doch repariert

Seit weit über einem Jahr ist die Uhr am Benediktinermarkt in Klagenfurt defekt. Nun nimmt die Stadt die Kosten für die Reparatur doch selbst in die Hand.

Eine Uhr, mehrere Uhrzeiten – die Uhr am Marktplatz soll nun doch repariert werden

Die Uhren sind in Klagenfurt stehengeblieben. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man über den Benediktinerplatz spaziert. Nicht aufgrund der vielen Standler und Lokale, die den zentralen Marktplatz zum wichtigsten Treffpunkt der Stadt machen, sondern aufgrund der historischen Uhr, die seit langer Zeit nicht funktioniert.

Vor über einem Jahr wiesen verschiedene Medien auf diesen Umstand hin. Die Uhr steckt, weil die äußerst kompliziert zusammengesetzten Uhrwerke veraltet sind. „Mehrere Komponenten, unter anderem die Uhrwerke und einzelne Verkabelungen, müssen erneuert werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Nur wenige Spezialisten in Österreich können mit derart alten Uhrwerken umgehen.

© Weichselbraun Helmuth Die Uhr prägt den Benediktinerplatz in Klagenfurt

Stadt zahlt Reparatur

Die Reparatur scheiterte bisher aber am Geld. Wie der ORF kürzlich berichtete, machte sich die Stadt auf die Suche nach einem Sponsor, der die geschätzten Kosten in Höhe von 8000 Euro übernehmen soll. Diese Suche endete laut Informationen der Kleinen Zeitung aber nicht erfolgreich. Nun gibt sich die Stadt offenbar einen Ruck, findet – vermutlich auch aufgrund des beschlossenen Budgets – doch noch die notwendigen 8000 Euro in der Stadtkasse und nimmt die Reparatur der Uhr am Marktplatz in Angriff. Das bestätigt die Stadtkommunikation der Kleinen Zeitung. Die Stadt wird die „Kosten nun selbst aufbringen und die Reparatur der Uhr in Auftrag geben“. Wann die Uhr am Benediktinermarkt wieder funktionieren soll, ist derzeit aber noch unklar.