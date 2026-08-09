Säumiger Handwerker: „Er hat jedes Mal ein anderes G’schichtl druckt“

Weil er Geld für die Errichtung eines Geländers kassiert, dieses aber nie montiert hat, musste sich ein Bosnier vor dem Bezirksgericht Liezen verantworten.

Ein neues Geländer muss her, entschied eine Ennstalerin im Vorjahr. Kosten sollte es nach Möglichkeit aber freilich nicht allzu viel. Weshalb die Frau einen in der Region wohnhaften gebürtigen Bosnier beauftragte. Dieser sollte das Geländer günstig in seinem Heimatland besorgen und anschließend montieren. Knapp 1900 Euro wurden ihm hierfür vorab ausgehändigt.

Den Kauf am Balkan tätigte der Mann zwar, die Montage blieb er allerdings schuldig. Kürzlich musste er sich deshalb vor dem Bezirksgericht Liezen verantworten. „Er hat jedes Mal ein anderes G’schichtl druckt, wenn ich nachgefragt habe“, berichtet die Geschädigte vor Gericht. „Irgendwann war es mir dann zu blöd und ich bin zur Polizei gegangen.“

Angeklagter rechtfertigt sich

„Sie hat keine Geduld gehabt, hat jeden Tag angerufen. Irgendwann hat sie mir mit Polizei und Finanz gedroht. Ich habe ihr dann gesagt, ich bringe das Material wieder zurück nach Bosnien, damit ich ihr das Geld geben kann. Das ist aber mit der Gesetzeslage dort schwierig“, erklärt der Angeklagte.

Irgendwann war es mir dann zu blöd und ich bin zur Polizei gegangen. — Die Geschädigte

„Sie hätten das Geld trotzdem zurückgeben können“, merkt Richter Hans-Joachim Maierhofer an. „Mir ging es da finanziell aber nicht so gut“, so der Bosnier. – „Haben Sie gefragt, ob Sie das vielleicht in Raten oder ähnlich zurückzahlen können?“ – „Nein, aber wenn ich das Geld habe, zahle ich es zurück.“

Geschädigte mit Gegenvorschlag

Noch hat die Geschädigte ihren Wunsch nach einem günstigen Geländer aber nicht begraben. Sie würde sich nach wie vor mit der Montage zufriedengeben, unterbreitet sie einen Gegenvorschlag. Maierhofer schlägt daraufhin einen Zeitraum von gut zwei Monaten vor, innerhalb dessen die Arbeit erledigt sein muss.

Der Angeklagte stimmt zu – auch wenn er dafür erst wieder das Geländer in Bosnien holen muss. Das Verfahren wird also durch Diversion und damit ohne Schuldspruch eingestellt. Die Zahlung einer Geldbuße an das Gericht – insgesamt 700 Euro – bleibt dem Bosnier trotzdem nicht erspart.