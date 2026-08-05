Schrottteil von SpaceX-Rakete trifft offenbar den Mond

Ein vier Tonnen schwerer Schrottteil einer SpaceX-Rakete ist am Mittwoch offenbar auf dem Mond eingeschlagen. Der Aufprall war für 8.35 Uhr MESZ vorausgesagt worden, eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Die US-Raumfahrtbehörde NASA sowie die südkoreanische Raumfahrtagentur wollten mit ihren Weltraumsonden Fotos von der Einschlagstelle aufnehmen, bis zur Übermittlung der Bilder könnte es aber mehrere Tage dauern.

© APA/AFP Ein Schrottteil einer SpaceX-Rakete soll den Mond getroffen haben