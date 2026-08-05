Italienische Polizei geht gegen Strand-Reservierer vor

Mit einer Kontrolle im Morgengrauen haben Polizei und Küstenwache am Mittwoch am freien Strand von Lido Marini in der süditalienischen Adria-Region Apulien zahlreiche bereits am Vorabend aufgestellte Sonnenschirme und Liegen beschlagnahmt. Die Aktion richtete sich gegen die weit verbreitete Praxis, Strandplätze über Nacht zu reservieren. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Sonnenschirme und Liegen sicher, die unbeaufsichtigt auf dem Strand standen.

© APA/dpa Viele reservieren ihr Plätzchen am Strand schon über Nacht