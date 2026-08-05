Was machen Menschen gegen die Hitze, wenn sie draußen arbeiten?

Wer in der Hitze draußen arbeitet, braucht ein paar Tricks. Die Kleine Zeitung hat sich umgehört, wie man sich gegen die Hitze schützen kann.

vor 19 Minuten 5. August 2026 um 13:26

Menschen, die Straßen asphaltieren, sind die Arbeit bei Hitze gewohnt.

Die Luft hat zum Beispiel 35 Grad.

Der Asphalt hat bis zu 200 Grad.

Das sagt Roland Tschernutter.

Roland Tschernutter ist von der Firma Asphaltec in Villach.

Auf vielen Bau-Stellen gibt es keine Bäume und keinen Schatten.

Wenn es mehr als 33 Grad hat, wird die Leistung der Arbeiter schlechter.

Das ist normal.

Das sagt Tschernutter.

Was machen die Mitarbeiter von Tschernutter gegen die Hitze?

Alle trinken 3 Liter Wasser an einem Arbeits-Tag.

Sie tragen eine Schild-Kappe.

Sie machen die Schild-Kappe immer wieder nass.

Die Mitarbeiter haben eine Kühl-Box mit Strom auf den Verguss-Kessel gebaut.

Ein Verguss-Kessel ist ein Behälter, der den Asphalt erhitzt.

Mit dieser Kühl-Box haben sie den ganzen Tag kühle Getränke.

Die Arbeiter hören immer Radio.

Im Radio kommen immer wieder Gesundheits-Tipps von Hademar Bankhofer.

Gesundheits-Tipps sind Ratschläge, was gut für die Gesundheit ist.

Die Arbeiter hören immer wieder etwas, das sie ausprobieren.

Das sagt Tschernutter.

Tipps:

· Warten Sie nicht, bis der Durst kommt.

Trinken Sie immer wieder etwas.

· Kühlen Sie Kopf und Nacken.





Große Hitze am Dach

An heißen Tagen kann es auf dem Dach über 60 Grad haben.

Manche Werkzeuge werden am Dach so heiß, dass man sie mit Hand-Schuhen kaum angreifen kann.

Das sagt Kasim Mehmedovic.

Mehmedovic ist Dach-Decker und Senior-Chef von InstaDach.

Ein Senior-Chef ist der frühere Chef einer Firma.

Mehmedovic fängt wegen der Hitze so früh wie möglich mit der Arbeit an.

Wichtig sind:

· Sonnen-Creme

· Sonnen-Brille

· Kopf-Bedeckung

Mehmedovic hat einen Propeller-Hut von seinem Sohn bekommen.

Ein Propeller-Hut ist ein Hut mit einem kleinen Propeller drauf.

Der Propeller saugt Luft an und kühlt so den Kopf.

Es ist wichtig, dass die Stimmung bei der Arbeit gut ist.

Mehmedovic und seine Mitarbeiter lachen viel, auch wenn es heiß ist.

Und es gibt immer wieder ein Eis für alle.

Das sagt Mehmedovic.

Tipps:

· Fangen Sie früh mit Ihrer Arbeit an.

· Trinken Sie keine eiskalten Getränke.

· Versuchen Sie, sich über den Sommer zu freuen.

· Versuchen Sie, sich nicht über die Hitze zu ärgern.

Neben der Auto-Bahn zählt jede Sekunde

Autos und Lkw fahren an den Mitarbeitern der Asfinag vorbei, während sie arbeiten.

Die Mitarbeiter der Asfinag mähen Böschungen und Gras, schneiden Bäume und Sträucher oder reparieren Leit-Planken auf der Auto-Bahn.

Asfinag ist die Abkürzung für: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft.

Die Asfinag ist für die Auto-Bahnen und Schnell-Straßen in Österreich zuständig.

Es ist wichtig, dass es den Leuten gut geht, wenn sie im Freien arbeiten.

Das sagt Petra Peitler.

Petra Peitler ist die einzige Autobahn-Meisterin in Kärnten.

Deshalb mähen die Mitarbeiter der Asfinag auf der Sonnen-Seite in der Früh.

Später mähen die Mitarbeiter der Asfinag dort, wo schon Schatten ist.

Sie haben immer Thermos-Flaschen und Kühl-Boxen mit.

Klaus Stauder arbeitet seit 30 Jahren im Grünraum-Dienst der Asfinag.

Der Grünraum-Dienst der Asfinag schneidet Wiesen, Sträucher und Bäume an der Auto-Bahn.

Stauder hat einen Tipp bei der Hitze.

Stauder trinkt immer Leitungs-Wasser mit Ingwer.

Das ist gut für den Kreis-Lauf und es schmeckt erfrischend.

Stauder isst bei Hitze leichtes Essen.

Zum Beispiel Obst und Gemüse.

Wichtig ist: Man sollte bei Hitze nie alleine arbeiten.

Wenn jemandem schwindlig wird oder der Kreis-Lauf zusammenbricht, muss sofort jemand da sein.

Bei Hitze gibt es noch eine Gefahr.

Die Konzentration der Auto-Fahrer wird ab 30 Grad viel schlechter.

Die Asfinag testet gerade eine frühe Warn-Möglichkeit mit Künstlicher Intelligenz.

Künstliche Intelligenz ist eine Technik, mit der ein Computer Aufgaben erledigen kann.

Die Künstliche Intelligenz kann Menschen helfen.

Die Warn-Möglichkeit warnt die Mitarbeiter, wenn ein Fahr-Zeug für Mitarbeiter gefährlich werden kann.

Die Mitarbeiter werden mit Licht, Tönen oder Vibrationen gewarnt.

Tipps:

· Ziehen Sie luftige Kleidung an.

· Trinken Sie Ingwer-Wasser.

· Seien Sie bei Hitze nicht alleine unterwegs.

Wenn man den ganzen Tag grillt

Der Verkaufs-Wagen von “Der Hühner Fred” grillt zu Mittag bis zu 14 Spieße gleichzeitig.

Der Hühner Fred verkauft Grill-Hühner.

Im Verkaufs-Wagen gibt es Hitze vom Grill und auch vom Boden.

Jörg Kneupper ist der Chef von der Firma Der Hühner Fred.

Kneupper und seine Mitarbeiter trinken an heißen Tagen sehr viel.

Sie trinken bis zu 9 Liter am Tag.

Kneupper trinkt an heißen Tagen gerne alkoholfreien Radler.

Alkohol-Frei heißt, dass in einem Getränk kein Alkohol ist.

Ein Kollege von Jörg Kneupper trinkt an heißen Tagen gerne Bananen-Milch.

Bananen haben sehr viel Kalium.

Kalium hilft dem Körper, dass er genug Elektrolyte bekommt.

Elektrolyte (gesprochen: Elektrolüte) sind Mineral-Stoffe, die der Körper braucht.

Der Körper verliert beim Schwitzen Elektrolyte.

Deshalb ist es wichtig, dass man bei Hitze Elektrolyte zu sich nimmt.

Im Kühl-Schrank gibt es immer Tücher zum Abkühlen.

Alle 50 Minuten wird eine Pause gemacht.

Einzelne Griller werden zwischendurch ausgeschaltet, damit der Verkaufs-Wagen nicht so heiß wird.

Bei Hitze schwitzt man sehr viel.

Deshalb haben die Mitarbeiter von Der Hühner Fred genug frische Wäsche mit.

Die Mitarbeiter ziehen bis zu 11 Mal am Tag frische T-Shirts an.

Tipp:

· Achten Sie darauf, dass Ihr Körper genug Elektrolyte bekommt.

· Kühlen Sie den Körper.

Zum Beispiel mit Kühl-Tüchern.

· Machen Sie mehrere kleine Pausen.

Das ist besser als eine lange Pause.

Kalter Stoff statt Kühl-Weste

Die Müll-Abfuhr in Klagenfurt fängt um 5:30 Uhr an zu arbeiten.

Die Müll-Abfuhr ist aber trotzdem oft bis am Nachmittag unterwegs.

Die Strecken für die Müll-Abfuhr sind in den letzten Jahren länger geworden.

Deshalb sind Mitarbeiter der Müll-Abfuhr auch länger in der Sonne unterwegs.

Es gibt Kühl-Westen.

Die Mitarbeiter der Müll-Abfuhr haben die Kühl-Westen ausprobiert.

Die Kühl-Westen müssen aber immer wieder nass gemacht werden.

Das geht für die Mitarbeiter der Müll-Abfuhr nicht.

Das sagt Pascal Glanzer von der Müll-Abfuhr.

Deshalb legen sie sich kalte, nasse Tücher in den Nacken.

Das passt für die Müll-Abfuhr besser.

Die Mitarbeiter der Müll-Abfuhr haben sich eine Kühl-Box gekauft.

In der Kühl-Box sind Getränke, Kühl-Akkus und nasse Tücher.

Der Fahrt-Wind kühlt nicht, auch wenn man das denkt.

Hinten am LKW kommt die heiße Luft heraus.

Deshalb merkt man vom Fahrt-Wind nicht viel.

Das sagt Manfred Gallob von der Müll-Abfuhr.

Die Männer freuen sich nach der Arbeit auf ihre kühle Wohnung.

Tipp:

· Legen Sie sich ein feuchtes Tuch in den Nacken.