Der 53-jährige St. Veiter Martin Weberhofer wird wohl der nächste Direktor des Landesstudios Kärnten werden. Abstimmung am Dienstag.

Im ORF wird ständig am Personalrad gedreht. Und wer sich dabei in die beste Position begeben hat, ist meist schon im Vorfeld klar. APA-Chef Clemens Pig wurden die besten Chancen eingeräumt, als Generaldirektor dem zurückgetretenen Roland Weißmann nachzufolgen. Und so war es auch – Pig ist jetzt Generaldirektor.

Dass die Steirerin Karin Bernhard in Pension geht, ist schon lange bekannt. Sie ist seit 1986 beim ORF Kärnten tätig und seit 2012 Direktorin des Landesstudios. Als Nachfolger wurde immer wieder ein Name genannt: Der Programmchef von Radio Kärnten Martin Weberhofer. Generaldirektor Pig hat jetzt sein Führungsteam dem Stiftungsrat vorgelegt und Weberhofer findet sich (wenig überraschend) auch auf dieser Liste. Bis am Dienstag, 11. August, im Stiftungsrat abgestimmt werden soll, will Weberhofer aber keine Interviews geben.

Sonore Stimme

Der aus St. Veit stammende Kärntner ist vor allem wegen seiner sonoren Stimme hinter dem Mikrofon bekannt: Als Programmchef von Radio Kärnten verantwortet er alle Programmflächen des Radiosenders, was vom Musikprogramm bis hin zum akustischen Design reicht. Seine Karriere begann aber nicht beim ORF, sondern bei einer Schülerzeitung: „Es war ein Interview mit dem damals gewählten (St. Veiter, Anmerkung) Bürgermeister Gerhard Mock. Das war quasi auch Schul daran, dass ich schließlich beim ORF gelandet bin“, erzählte er vor einigen Jahren in einem Interview der Kleinen Zeitung. Weberhofer ist als Moderator des Formats „Quiz der Tausend Fragen“ oder als Report bekannt. Immer wieder steht er in der ersten Reihe, wenn es darum geht, den ORF in Kärnten zu repräsentieren. Weberhofer hat an der Uni Klagenfurt Betriebswirtschaft studiert und sich beim ORF vom Freien Mitarbeiter zum Programmchef hochgearbeitet. Die Position des Programmchefs bekleidet er seit dem Jahr 2007. Als vorgeschlagener und chancenreichster Nachfolger von Karin Bernhard ist dies die bisherige Krönung seiner Laufbahn. Weberhofer bezeichnet sich selbst als Teamplayer. Diese Fähigkeit wird er auch in Zukunft brauchen.