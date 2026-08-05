Die Verträge sind unterzeichnet, mit der Genehmigung durch die Kartellbehörde wird binnen zwei Monaten gerechnet. Keine Angaben zu Kaufpreis.

Die Wiener Elektrotechnik-Firma Elin baut ihr Geschäft in Deutschland über den Kauf der Firma Hepp-Schwamborn mit Sitz in Mönchengladbach aus. Die Verträge sind unterzeichnet, mit der Genehmigung durch die Kartellbehörde wird binnen zwei Monaten gerechnet, hieß es am Mittwoch zur APA. Zum Kaufpreis für die Firma mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem bisherigen Namen zur 100-prozentigen Elin-Tochter wird, gab es keine Angaben.

Fortführung

Elin gehört zur IGO Industries der Unternehmerfamilie um Iris Ortner, die unter anderem Porr-Großaktionärin ist. Laut der Information zum Elin-Zukauf werden der Standort Mönchengladbach, alle bestehenden Arbeitsverhältnisse und die operative Ausrichtung bei Hepp-Schwamborn fortgeführt. Uwe Müller bleibt kaufmännischer Geschäftsführer, bekommt mit dem Leiter der Elin-Niederlassung Düsseldorf, David Vossen, aber einen weiteren Geschäftsführer zur Seite gestellt.

„Mit Hepp-Schwamborn gewinnen wir ein hervorragend positioniertes Unternehmen mit hoher technischer Kompetenz, langjähriger Kundennähe und einer starken regionalen Verankerung“, erklärten die Elin-Geschäftsführer Johannes Wagner, Oskar Kern und Andreas Pospisil. Man schaffe die Basis für Wachstum in der technischen Gebäudeausstattung und im elektrotechnischen Anlagenbau. „Für mich war entscheidend, eine langfristig tragfähige und verlässliche Nachfolgelösung zu finden“, so der geschäftsführende Gesellschafter von Hepp-Schwamborn, Kuno Schwamborn.