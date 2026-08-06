Porträt: Künstler Ottmar Hörl kämpft mit der schwindenden Anzahl seiner Mini-Mozarts in Salzburg.

Die besten Dinge kommen in den kleinsten Stückzahlen“, singt Rapper Prinz Pi im Lied „Glück“ – und einer würde ihm jetzt entschieden widersprechen: Ottmar Hörl. Der deutsche Künstler nimmt erst bei den großen Stückzahlen so richtig Fahrt auf. Was darf es denn sein? 7000 Dürer-Hasen oder 10.000 Eulen oder 800 Stück von Martin Luther? Letzterer tät sich eher weniger freuen, wenn er wüsste, dass er als Plastikfigur in einem Webshop um 600 Euro käuflich zu erwerben ist. Oder besser gesagt, war, denn der Antikapitalist Luther, der ist ein Verkaufsschlager, er ist nämlich restlos ausverkauft.

Verknappung ist bekanntlich der kürzeste Weg, um Interesse zu wecken. Im Fall von 230 goldenen Mini-Mozarts, die am 15. Juli im Salzburger Mirabellgarten aufgestellt wurden, ist die Verknappung eher aus dem Ruder gelaufen. Das hat mit guter Beinarbeit zu tun und mit noch flinkeren Fingern – weit über die Hälfte der Plastikfiguren wurde bereits aus dem Garten gestohlen. Zwar ist bei hohen Stückzahlen immer auch ein Abgang eingepreist, aber das war jetzt sogar Hörl zu viel. Anzeige ist raus, wie man so schön sagt.

© APA Mit der Skulptureninstallation "Mozart – Das unbezähmbare Genie" von Ottmar Hörl

Die Massenproduktion ist sein Geschäft. Das Konzept „Masse macht Kasse“, das verursacht bisweilen in der unikatverliebten Kunstwelt ein Unbehagen. Nicht, dass die serielle Produktion nicht fixer Teil der Kunstökonomie wäre. Vielmehr ist es wohl die serielle Produktion der seriellen Produktion, die auf Kritik stößt. Eine Idee, die von Hörl immer und immer wiederverwendet wird: Goethe, Rückert, Wagner, Wagners Hund Russ, Adenauer, Einstein, Gutenberg, Hölderlin, Sisi und ein Gartenzwerg mit Hitlergruß. Manch einer hätte auf die Frage: „Ist das Kunst oder kann das weg?“, eine klare Antwort.

© Albertina Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis am Flugdach der Albertina mit dem XXL-Dürerhasen von Ottmar Hörl

Aber ganz so einfach ist es nicht: Für den 76-jährigen Konzeptkünstler, der 1950 im hessischen Nauheim geboren wurde, geht es vor allem darum, die Exklusivität von Kunst zu brechen: Durch die Vervielfachung einer Skulptur soll sie als Massenware für viele erschwinglich werden. Museumsshop-Kunst nennt man das bisweilen verächtlich. Aber Hörl, der in Frankfurt und Düsseldorf Kunst studierte, beschäftigt sich seit Jahrzehnten, darunter auch als Professor, mit der Ästhetik der Alltagskultur. Die holde Kunst holt er dabei gerne mal vom hohen Ross, sein wichtigstes Werkzeug ist der Humor. Noch immer legendär ist sein Dürer-Hase, der aktuell als pinker Superhoppler am Flugdach der Albertina mümmelt – und im Museumsshop etwaigen Spontankäufern auflauert.

© APA Bei Langfingern beliebt: Mini-Mozart

Wohin es wohl die geklauten Mini-Mozarts verschlagen wird? Wir werden es wohl nie erfahren, aber eines wird sich zeigen: Nicht jeder Mozart ist eine Cashcow. Der Großteil wird als Staubfänger sein Dasein fristen – es ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt.