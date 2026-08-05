Ärztekammer befürchtet weitere Abgänge an der Kabeg-Radiologie

Die eingespielten Teams drohen auseinanderzubrechen, warnt die Kammer. In einem offenen Brief an die Politik fordert sie Maßnahmen zur Sicherstellung der Patientenversorgung.

Rund um die Uhr werden an der Interventionellen Radiologie im Klinikum Akutpatienten versorgt (Symbolbild)

Die Ärztekammer Kärnten befürchtet weitere Abgänge von Mitarbeitern an der Abteilung für Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt und hat sich in einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt.

Die Interventionelle Radiologie gewährleistet eine hochspezialisierte Rund-um-die-Uhr-Akutversorgung für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Dazu zählen insbesondere die Behandlung akuter Schlaganfälle, die interventionelle Versorgung schwerer Blutungen sowie komplexe gefäßmedizinische Notfälle. Der Leiter dieser Einheit, Oberarzt Luca De Paoli, hat wie berichtet letzte Woche wegen der widrigen Rahmenbedingungen überraschend seine Kündigung eingereicht.

Die Forderungen der Kammer Die Sicherstellung der 24/7-interventionell-radiologischen Versorgung muss als gesundheitspolitische Priorität behandelt werden.

Die notwendigen finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen müssen sichergestellt werden, damit die KABEG und die Klinikleitung eine nachhaltige personelle Ausstattung und stabile Versorgungsstrukturen gewährleisten können.

Gemeinsam mit allen Verantwortungsträgern, der Ärztekammer und dem Betriebsrat müssen Lösungen zur langfristigen Stabilisierung dieser hochspezialisierten Versorgungseinheit unterstützt werden.

Es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die medizinische Spitzenkräfte und eingespielte interprofessionelle Teams langfristig im Kärntner Gesundheitswesen halten und weiterentwickeln.

Offenbar befürchtet die Ärztekammer nun weitere Kündigungen. „Mit großer Sorge beobachten wir die aktuellen Entwicklungen im Department für Interventionelle Radiologie. Der mögliche Verlust hochqualifizierter Ärztinnen und Ärzte sowie anderer spezialisierter Gesundheitsberufe und einer über Jahre aufgebauten Expertise stellt ein ernstzunehmendes Warnsignal dar“, ist in einem Schreiben, das an die Landesregierung gerichtet ist, zu lesen.

„Zentrale Bedeutung“

„Diese Versorgung ist zeitkritisch, nicht beliebig ersetzbar und von zentraler Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Kärnten sowie darüber hinaus.“ Wenn erfahrene Fachkräfte ihre berufliche Zukunft infrage stellen oder eingespielte Teams auseinanderzubrechen drohen, sei dies aber ein deutliches Signal, dass bestehende Strukturen und Rahmenbedingungen überprüft und weiterentwickelt werden müssten, heißt es in dem Offenen Brief, der von Spitalsärztesprecher Maximilian Miksch und Kammerpräsident Markus Opriessnig unterschrieben ist.