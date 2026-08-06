Ein Besucher kritisiert das starke Wespenaufkommen und macht die Bepflanzung dafür verantwortlich. Die Betreiber sprechen von starkem Wespenjahr und setzen auf Fallen sowie Verhaltensregeln für Besucher.

„Wespen gehen mittlerweile in Myriaden auf die Zuschauer – und was noch viel schlimmer ist, auf wehrlose Kinder – los!“ Mit diesen drastischen Worten schildert ein Besucher und Kleine-Zeitung-Leser seine Erfahrung in der Adlerarena auf Burg Landskron in einer E-Mail an die Redaktion. Besonders kritisch sieht der Leser die Bepflanzung mit Wildem Wein entlang der Tribünen, die, seiner Ansicht nach, das Wespenaufkommen zusätzlich begünstige.

Starkes Wespenjahr

Franz Schüttelkopf, Gründer und Falkner der Adler Arena Burg Landskron, kann den Unmut zwar nachvollziehen, widerspricht der Kritik an der Bepflanzung jedoch. Das derzeit starke Wespenaufkommen sei kein lokales Problem, sondern Teil eines allgemein außergewöhnlich starken Wespenjahres. Die Kombination aus Witterungsbedingungen und der Entwicklung der Völker habe dazu geführt, dass die Zahl der Tiere innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen sei. „Von heute auf morgen sind es plötzlich sehr viele. So schnell kann man gar nicht reagieren“, sagt Schüttelkopf.

© Adlerarena Landskron Franz Schüttelkopf, Gründer und Falkner der Adlerarena Burg Landskron

Die Arena habe aber bereits reagiert und „zahlreiche Wespenfallen aufgestellt, um die Belastung für Besucher möglichst gering zu halten“. Das Auftreten der Insekten lasse sich allerdings nicht ganz vermeiden. Es sei auch bekannt, dass es vereinzelt zu Wespenstichen gekommen sei. „Es tut mir leid, wenn Besucher dadurch ein schlechtes Erlebnis hatten.”

Wichtig für Wildbienen

Den Wilden Wein sieht Schüttelkopf nicht als Hauptursache. Dieser blühe nur im Juli und sei vor allem eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen. „Darauf sind wir sogar stolz, weil Wildbienen vielerorts bereits stark verdrängt wurden.” Zwar schließt er nicht aus, dass sich auch Wespen dort aufhalten, der überwiegende Teil der Insekten im Wilden Wein seien aber Bienen. Zudem wurde der Wein bereits zurückgeschnitten, insbesondere dort, wo er in den Zuschauerbereich hineinragte oder den Insekten zusätzliche Deckungsmöglichkeiten bot.

© Privat Der Wilde Wein in der Arena ist inzwischen zurückgestutzt worden

Als weiteren Faktor nennt der Falkner das Verhalten der Besucher. Gerade im Hochsommer werden Wespen verstärkt von süßen Speisen und Getränken angelockt. Deshalb weist die Adler Arena mittlerweile sowohl am Eingang als auch während der Vorführungen darauf hin, während der Show möglichst keine zuckerhaltigen Speisen oder Getränke zu konsumieren. Damit schütze man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Besucher. Auch hektische Bewegungen oder Angst könnten die Tiere zusätzlich reizen. „Wenn man Stress ausstrahlt, macht man es oft noch schlimmer”, sagt Schüttelkopf.

Verhindern könne man es nicht, dass sich Wespen in der Arena befinden. Das Ziel sei aber, die Belastung so gering wie möglich zu halten. „Wir wollen nur das Beste für unsere Besucher“, so der Betreiber.