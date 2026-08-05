Eine berührende, harmonische Liebesreise in Millstatt

Bei der Ouvertüre des 19. Gitarrenfestivals „La Guitarra esencial“ wurden von „Hirundo Maris“ mit Arianna Savall in der Stiftskirche Geschichten über die Liebe quer durch die Zeiten und Europa erzählt.

Katalonien: Hier, in dieser Region von Spanien begann und endete „Il viaggio d’amore“. Dies deshalb, weil Arianna Savall, eine prägende Figur der historischen Aufführungspraxis, in deren Hauptstadt Barcelona geboren ist. Dazwischen führte „Amors Reise“, so das Motto, über Jahrhunderte quer durch Europa.

Harmonische Gesänge

Es waren insgesamt meist sanfte, berührende aber auch leidenschaftliche, immer harmonisch abgestimmte Gesänge und Klänge, die in der Stiftskirche Millstatt bei der Ouvertüre des 19. Gitarrenfestivals „La Guitarra esencial“ hörbar gemacht wurden. Dafür sorgte das Ensemble „Hirundo Maris“ („Meeresschwalbe“) mit exzellenten und stilsicheren Musikern, die meist auf seltenen, historischen Instrumenten spielten. So wusste Arianna Savall, deren Vater der Gambenvirtuose Jordi Savall ist, flinkfingrig aber auch sehr einfühlsam eine Gotische Harfe und eine Barocke Trippelharfe zu bedienen. Zudem erzählte sie mit klarem, vibratofreiem Sopran Liebesgeschichten. Allein, aber auch gemeinsam mit dem Norweger Petter Udland Johansen, der seinen feinen Tenor auch solistisch erklingen ließ. Dieser musizierte nicht nur gekonnt auf einer Geige, sondern auch auf einer norwegischen Hardangerfiedel (einer Violine ähnlich) sowie auf einer Cister (einer Kastenhalslaute). Auch die weiteren Mitstreiter fügten sich gekonnt ins harmonische Klangbild ein: Michal Nagy auf der Wiener Gitarre, Miquel Angel Cordero am Kontrabass und der Bass-Fidel, sowie David Mayotal mit einer Vielzahl an Perkussionsinstrumenten.

Beim letzten Lied „El Mariner“ (Der Matrose“) gelang es sogar, ein Meeresrauschen zu erzeugen. Viele Stücke, wie etwa das wunderbare „La Dama d’Arago“ waren katalonische Volkslieder, die wie alle anderen Lieder von Savall und Johansen arrangiert worden waren. Alle Stücke, wie etwa das Solomadrigal „Si dolce è il tormento“ von Claudio Monteverdi wurden klangvoll präsentiert. Und bei der Zugabe durfte das Publikum bei einem norwegischen Volkslied sogar mitsingen. Stehende Ovationen! Die künstlerische Leiterin Julia Malischnig hat wieder ein buntes Programm für das Festival zusammengestellt, das bis 9. August zu erleben ist.