Johannes Lamparter nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Großes Pech für Johannes Lamparter beim Sprungtraining in Courchevel. Der Tiroler verschnitt sich nach der Landung und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Johannes Lamparter, hier im vergangenen Winter zu sehen, stürzte in Courchevel

Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Skisprungtrainingssturz möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Das gab der ÖSV bekannt. Der Ex-Weltmeister sei demnach infolge einer missglückten Landung zu Sturz gekommen.

Der Tiroler klagte anschließend über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel. Lamparter werde noch am heutigen Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag im Sanatorium Kettenbrücke eine genaue Diagnose gestellt werden soll.