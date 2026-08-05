Der heißeste Tag, gefolgt von der wärmsten Nacht: Die aktuelle Hitzewelle macht Grazerinnen und Grazern auch in den Nachtstunden zu schaffen. Wo es heiß bleibt, wo es wirklich abkühlt.

Temperaturen, die tagsüber für die Bezeichnung „Hitzetag“ reichen, werden in Graz mittlerweile auch in der Nacht gemessen. 30 Grad und mehr hat es aktuell regelmäßig um 23 Uhr oder um Mitternacht. Die Grazerinnen und Grazer stöhnen also nicht nur über die Hitze tagsüber, sondern vor allem über die Tropennächte, die sich negativ auf die Erholungsphase auswirken. Wenn man die Räume nicht durchlüften und so abkühlen kann, weil es selbst in der Nacht noch zu heiß ist, ist an gesunden Schlaf kaum zu denken.

Allein 21 solcher Tropennächte wurden heuer am Lendplatz seit 1. Juni bis inklusive Nacht auf den 5. August schon gemessen, das ist der Höchstwert in Graz. An der Messstation in Gries waren es 19, bei jener in der Petersgasse und am Schloßberg je 16. Das zeigt schon: Graz ist nicht gleich Graz. Es gibt im Stadtgebiet vor allem in der Nacht massive Temperaturunterschiede.

Die Tiefsttemperaturen schwanken in Graz zwischen 13,5 und 23,7 Grad

Die absolute Tiefsttemperatur in der Nacht auf Mittwoch lag zum Beispiel bei 13,5 Grad – gemessen am Annengraben beim Rückhaltebecken Weinitzen. Dort hat es heuer noch überhaupt keine Tropennacht gegeben. Auch im Stiftingtal und am Ursprungsweg steht dort in der Statistik noch eine Null. In der Nacht auf Mittwoch hatte es dort ebenfalls vergleichsweise frische 16,2 beziehungsweise 18,8 Grad. Im Vergleich dazu: In der Petersgasse lag in der selben Nacht die Tiefsttemperatur bei 23,7 Grad, am Lendplatz bei 23,6 Grad – gemessen übrigens gegen 5.30 Uhr in der Früh. Freilich ist es in den Gräben und Frischluftschneisen auch tagsüber kühler, der Temperaturunterschied ist aber in der Nacht viel extremer.

„Der heurige Sommer führt uns deutlich vor Augen, die Klimakrise ist längst nicht mehr irgendwo weit weg“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Sie formuliert es dramatisch: „Städte stehen vor einem Scheideweg: Denn in den nächsten Jahren entscheidet sich, ob sie auch in Zukunft ein Ort bleiben, an dem man gerne leben möchte, oder ob es viele hier kaum noch aushalten.“

Schwentner will mehr Bäume

Ihre Antwort: Bäume, viel mehr Bäume. „Paris pflanzt Stadtwälder, New York will 30 Prozent der Flächen mit Bäumen beschatten“, so Schwentner. In Graz sind aktuell sogar rund 25 Prozent des Stadtgebietes Wald, konkret 3100 Hektar. Um diese Flächen geht es der Vizebürgermeisterin, die für Stadtplanung und Umwelt zuständig ist, aber nicht. Ihr geht es um den direkten Straßenraum, dort, wo sich der Alltag der Grazerinnen und Grazer abspielt. „Bäume kühlen, geben Schatten, speichern Wasser und schützen Menschen.“

Zuletzt hatte sie das Ziel ausgegeben, im Schnitt jeden Tag drei neue Bäume zu pflanzen und urbane Hitzeinseln wie den Jakomini-, Gries- und Europaplatz zu begrünen. Ob das wirklich gelingt, hängt von den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen KPÖ und Grünen ab. Und vor allem von den finanziellen Mitteln, die in Sparzeiten wie diesen dafür locker gemacht werden können. Denn Platz- und Straßenneugestaltungen gehen schnell in die Millionen, wie aktuell am Tummelplatz (7,4 Millionen Euro) oder die Kaiserfeldgasse (5,4 Millionen).