Der Teenager fiel der Polizei auf, als er kurz nach 16.00 Uhr mit einer Sturmhaube vermummt mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kapfschlucht unterwegs war.

Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker hat am Dienstagnachmittag in Feldkirch einen Polizisten niedergefahren, der ihn anhalten wollte. Beide wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt, stürzten zu Boden und waren beim Eintreffen nachkommender Polizeikollegen zunächst nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurden der Jugendliche und der Mann mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, informierte die Exekutive.

Der Teenager fiel der Polizei auf, als er kurz nach 16.00 Uhr mit einer Sturmhaube vermummt mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kapfschlucht unterwegs war. Ein Beamter beabsichtigte, ihn auf einem Radfahrstreifen anzuhalten, mit einer Kelle habe er deutliche Zeichen gegeben, hieß es. Der Jugendliche verringerte sein Tempo jedoch nicht, woraufhin es zur Kollision kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt.