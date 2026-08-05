Die 99ers sind wieder zurück auf dem Eis. Der Meister hat das erste Training der Vorbereitung absolviert.

Derzeit werden in Österreich alle Hitzerekorde gebrochen und doch gibt es in Graz einen Ort, an dem es mit kurzer Hose und T-Shirt frisch wird. Die Liebenauer Eishalle ist „der beste Arbeitsplatz der Stadt“, sagt 99ers-Trainer Dan Lacroix. Das gilt für den Kanadier ganzjährig und dieser Tage umso mehr. „Ich war vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung von ‚La Strada‘, da durfte auch das Publikum das Mikrofon nehmen“, sagt der Meistertrainer. „Ich war kurz davor, aufzustehen und alle Zuschauer zu den Heimspielen der 99ers einzuladen, da es in unserer Halle schön kühl ist. Würde ich besser Deutsch sprechen, hätte ich es gemacht“, sagt ein gut aufgelegter Lacroix.

Der 57-Jährige bat seine Truppe zum ersten gemeinsamen Training auf das Grazer Eis und die Stimmung war allerorts hervorragend. „Natürlich freut man sich, wenn man im Sommer Zeit mit Freunden und Familie verbringen kann“, sagt Lacroix. „Aber das hier ist auch eine Familie, das sind auch Freunde.“ Das Familienoberhaupt der 99ers-Familie ist – nach den Betreuern natürlich – Michael Schiechl, der Murtaler ist 37 Jahre alt und schaute zum Auftakt nur zu. Es zwickt ein bisschen beim Steirer, der bald aber wieder ins Training einsteigen will. Und auch Frank Hora fehlte. Der US-Amerikaner weilt in seiner Heimat, da er und seine Frau das zweite gemeinsame Kind erwarten. Er verpasst damit die ersten ein, zwei erfahrungsgemäß harten Wochen der Sommervorbereitung. „Das war schon bei seinem ersten Kind so. Anscheinend können er und seine Frau das gut planen“, sagt 99ers-Sportdirektor Philipp Pinter mit einem Augenzwinkern.

© GEPA pictures Head Coach Dan Lacroix

Der neue Assistenztrainer, Darryl Williams, fehlte auch noch, er wird in den kommenden Tagen zum Team stoßen und den kurz vor Trainingsstart abhandengekommenen „Co“ Nate DiCasmirro ersetzen. „Als mich Nate gefragt hat, was ich davon halte, dass er so kurz vor Beginn der Vorbereitung geht, habe ich ihm gesagt, dass ich ihn aus egoistischer Sicht gerne hier behalten würde“, sagt Lacroix. „Aber er muss auch tun, was für ihn, seine Familie und seine Karriere am besten ist. Spieler und Trainer haben immer einen anderen Antrieb, manche haben noch mehr Eishockey vor sich als andere. Ich wünsche ihm nur das Beste.“ Mit Williams haben die Grazer einen Mann mit viel Eishockey-Erfahrung verpflichtet. „Auch ich freue mich, von Darryl zu lernen. Er hat mit einigen der besten NHL-Trainer zusammengearbeitet.“

Trotz der Abgänge von Korbinian Holzer (Karriereende), Nick Bailen (Wien) oder Lukas Haudum (Finnland) wollen die 99ers in dieser Saison den Meistertitel erfolgreich verteidigen. Den historischen Erfolg aus der Vorsaison präsentiert man stolz mit einem großen Plakat auf der Fassade des Merkur-Eisstadions und zeigt damit, mit wem es die Gegner zu tun bekommen. Der Weg bis zum großen Ziel ist aber ein weiter. Lacroix vergleicht die Saison mit einer Schifffahrt. „Es gibt eine Insel, die man erreichen will. Das ist das Play-off. Wenn man dann dort ist, muss man zwölf Spiele gewinnen, um den Titel zu holen. Auf der Reise wird eine raue See herrschen, das Wetter wird sich ändern, man weiß nicht immer, was einen erwartet“, visualisiert „Kapitän“ Lacroix. „Die Reise wird nicht immer schön sein, wenn man lange auf einem Schiff zusammen ist, wird es auch Reibungen geben. Man hat aber immer diese Insel im Blick und sagt sich daher: ‚Hey, wir müssen zusammenhalten.‘ Das Wichtigste für unseren Erfolg ist es, Lösungen für Probleme zu finden und zusammenzuarbeiten.“

Die nächste Station der 99ers-Schifffahrt liegt in Tirol, wo ab 12. August das bereits traditionelle Trainingslager in Kitzbühel über die Bühne geht.