Die Stadtgemeinde Kapfenberg setzt logistische Ziele in der Müllverwertung um. Die Kooperation mit Saubermacher wird fortgesetzt und ausgebaut.

Nach 23 Jahren Kooperation der Stadt Kapfenberg mit Saubermacher ihre Partnerschaft fort. Diese Verlängerung wurde unlängst einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Damit einher gehen auch neue Zielsetzungen für die gemeinsame GmbH. Ein Kernelement der weiteren gemeinsamen Tätigkeit wird die Modernisierung und der Ausbau der Infrastruktur und Servicequalität sein. Das gemeinsames Unternehmen der Stadtgemeinde Kapfenberg und Saubermacher ist der Mürztaler Saubermacher GmbH. Diese betreut öffentliche und gewerbliche Kunden.

Beschleunigung der Wege

Das bedeutet für die Einwohner konkret Verbesserungen in verschiedenen Bereichen: Die Verkehrswege werden klarer ausgebaut, die Wartezeiten beim Abfallsammelzentrum werden reduziert und die Entsorgung selbst soll komfortabler werden. Die Zufahrt wird neu organisiert und ein automatisches Zutrittssystem umgesetzt. In diesen Punkten war dringender Optimierungsbedarf vorhanden.

© Saubermacher Hans Roth, Saubermacher Gründer, und Kapfenberger bürgermeister Matthäus Bachernegg

Die wachsenden Mitarbeiterzahlen machen es nötig das Bürogebäude anzupassen. Insgesamt 90 Mitarbeiter und 30 Fahrzeuge sorgen für eine einwandfreie Entsorgungswirtschaft im gesamten Mürztal. „Mit den geplanten Investitionen verbessern wir nicht nur die Servicequalität für die Kapfenberger und Kapfenbergernnen, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für eine zukunftsfitte Kreislaufwirtschaft, die den Wert von Ressourcen kennt und verantwortungsvoll mit ihnen umgeht,“ betont Matthäus Bachernegg, Bürgermeister Stadt Kapfenberg.

Handwerkzeuge der Nachhaltigkeit

Damit wirft die Stadt auch einen Blick in die Zukunft. „Eine verlässliche Abfallwirtschaft ist weit mehr als die Pflichtaufgabe einer Gemeinde. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und damit auch zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Region,“ ergänzt der Bürgermeister.

Saubermacher ist nicht nur in Kapfenberg aktiv, sondern im Bezirk Mürztal. Das Abfallsammelzentrum ist für Kapfenberg und St. Marein im Mürztal zuständig. Insgesamt versorgt Saubermacher 120.000 Bürger und 1.300 Gewerbekunden in der Region.