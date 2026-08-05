Durch die Dürre ist das Futter für Viehhaltungsbetriebe in Kärnten knapp geworden. Landwirtschaftskammerpräsident Huber mahnt zur Kooperation. „Die Lage ist ernst.“

Die anhaltende Trockenheit lässt in zahlreichen Regionen Kärntens Wiesen und Weiden vertrocknen. Die Folge ist eine extrem angespannte Futtersituation auf den viehhaltenden Betrieben. „Die Lage ist ernst. Zahlreiche Betriebe sind bereits gezwungen, Winterfutter zu verfüttern oder ihre Tiere vorzeitig von den Almen zu holen, weil auf den Weiden kein Futter vorhanden ist“, berichtet Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber. „Wir müssen nun alles daransetzen, zusätzliches Futter zu gewinnen.“

Huber: „Jetzt Zwischenfrüchte anbauen“

Eine Möglichkeit bietet der Anbau von sogenannten Zwischenfrüchten für die Futternutzung. Die Landwirtschaftskammer unterstützt die Zusammenarbeit zwischen viehlosen Ackerbaubetrieben und viehhaltenden Betrieben und führt Angebot und Nachfrage zusammen. „Gerade in einer Ausnahmesituation wie dieser ist Zusammenhalt innerhalb der Berufsgruppe wichtig. Die Landwirtschaftskammer richtet daher einen ausdrücklichen Aufruf an alle Betriebe: Wer Flächen für die Futternutzung anbieten kann oder dringend Futter benötigt, soll sich an uns wenden. Ziel ist, mittels Futterzwischenfrucht-Partnerschaften möglichst rasch regionale Lösungen zu schaffen und die Versorgung der Tierbestände sicherzustellen.

Als Zwischenfrucht bezeichnet man in der Landwirtschaft eine Kulturpflanze, die kurzzeitig zwischen zwei Hauptfrüchten (zum Beispiel nach der Getreideernte im Sommer und vor der Maissaat im Frühjahr) angebaut wird. Sie dient nicht dem Hauptverkauf, sondern schützt den Boden, fängt Nährstoffe auf und fördert das Bodenleben. Beispiele für Zwischenfrüchte sind etwa Kreuzblütler und Süßkräuter.

Vor allem die Situation im Grünland und bei den Herbstkulturen wie Mais, Soja, Kartoffeln ist besorgniserregend, „wo doch 80 Prozent des Ertrages vom Wetter abhängen“, sagt Hubert Gernig von der Österreichischen Hagelversicherung. Besonders betroffen seien Mittel,- Süd und Unterkärnten, wo sich bereits deutliche Dürreschäden abzeichnen.