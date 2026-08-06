Nach einer Amtshandlung machte ein Verkehrspolizist einer Grazerin im Handychat sexuelle Avancen. Verurteilt wurde er aber wegen eines 20-Euro-Organmandats.

„Ich weiß, dass ich einen Schmarrn gedreht habe“, gibt sich der Polizist am Grazer Straflandesgericht zerknirscht. Nach 26 Dienstjahren sieht er seine Karriere bedroht: Suspendierung, Disziplinarverfahren – und jetzt eine Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs.

Der Polizist hat im April eine Autofahrerin in Graz angehalten, weil sie in der 30er-Zone zu schnell dran war. 20 Euro Strafe, eine Lappalie. Er stellte ihr ein „bargeldloses Organmandat“ aus und legte die Durchschrift auf der Dienststelle in einer Mappe ab. So weit, so korrekt. Als die Temposünderin am Abend mit einem Freund bei einer Flasche Wein saß, blinkte plötzlich ihr Handy. Es war eine WhatsApp-Nachricht vom Polizisten. „In dem Moment hab ich es lustig gefunden“, sagt die Frau.

„Die Dame war bei der Amtshandlung sehr charmant“, begründet der Beamte, warum er nach Dienstende ihre Handynummer gegoogelt und sie angeschrieben hat. Die folgende Konversation bekam dann schnell eine sexuelle Schlagseite. Auch ein Foto von seinem Penis verschickte der Mann. „Warum macht man das?“, fragt Richterin Michaela Lapanje. „Ablenkung, Bestätigung, ...“, sucht der Beamte nach Erklärungen. Seine Freundin war in der Nähe, als er ins Handy tippte.

In meiner früheren Dienststelle haben wir die Organmandate erst einmal liegen gelassen. Dann sind die Leute hereingekommen, um zu urgieren. — Angeklagter Polizist

Verkehrssünderin bat Polizisten um einen Gefallen

Aber um „Dickpics“ geht es im Prozess nur am Rande. Denn die Chatpartnerin nutzte die Gunst der späten Stunde und fragte den Polizisten, ob er denn nicht etwas mit dem Strafmandat machen könne. „Huch“ antwortete dieser noch überrascht, wurde dann aber verbindlicher. „Ich werde schauen, ob es noch da ist“. Am nächsten Morgen nahm er den Zettel aus der Mappe. Er habe sich nicht viel dabei gedacht, schließlich sei das an seiner früheren Dienststelle in Graz Usus gewesen. „Man hat den Strafzettel eine Zeit lang liegen gelassen, später sind die Leute hereingekommen, um zu urgieren...“

© Christian Penz Richterin Michaela Lapanje

Das Delikt ist keine Bagatelle. Eine Diversion wäre ein fatales Signal an die Bevölkerung. — Michaela Lapanje , Vorsitzende Richterin

In diesem Fall war es die Autofahrerin, die das Gewissen plagte. Sie blockierte den Polizisten am Handy und zeigte ihn an. Seine größte Sorge, als der Beamte vom Dienst suspendiert wurde: „Wie erkläre ich das meiner Freundin?“

Anwalt: „Er hatte einen schlechten Tag“

Sein Anwalt sieht den Tatbestand des Amtsmissbrauchs objektiv erfüllt, versucht aber zu relativieren: 2500 Organmandate habe sein Mandant davor korrekt ausgestellt. Die Tragweite seines Handelns sei ihm nicht bewusst gewesen. Und er hatte wegen gesundheitlicher und familiärer Probleme einen schlechten Tag. An eine Erledigung per Diversion glaubt der Verteidiger selbst nicht mehr so recht: „Das ist schon ein bisserl heikel nach der Causa Wöginger.“

Das sieht auch die Vorsitzende so. „Was ist das sonst als reiner Amtsmissbrauch?“, fragt Michaela Lapanje und prangert die Praxis des Intervenierens gegen Verkehrsstrafen an. „Wenn jemand groß genug ist, kann er sich‘s richten. Das war auch damals schon falsch.“

Der Polizist bekennt sich nach Rücksprache mit dem Anwalt schuldig. Das Urteil – sechs Monate bedingt und eine Geldstrafe von 4800 Euro – nimmt er sofort an. Damit gibt es keinen automatischen Amtsverlust. Das Disziplinarverfahren läuft aber noch.