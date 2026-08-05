Eine zufällig anwesende Krankenpflegerin erkannte den Notfall, die Villacher Wasserretterung griff sofort ein und rettete einem Stammgast am Ossiacher See das Leben.

Ein ruhiger Nachmittag am „bikebeach“ in Landskron am Ossiacher See nahm am vergangenen Wochenende eine dramatische Wendung: Eine Frau erlitt beinahe unbemerkt in ihrem Liegestuhl einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Dass der Notfall nicht unentdeckt blieb, ist dem aufmerksamen Eingreifen einer zufällig anwesenden Pflegefachfrau aus Deutschland zu verdanken. Sie erkannte die lebensbedrohliche Situation und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Zufällig befanden sich Mitglieder der Wasserrettung Villach am „bikebeach“, schnappten sich den dortigen Defibrillator und halfen der Frau. Unter den Ersthelfern war auch die Einsatzstellenleiterin der Wasserrettung Villach, Christiane Erbert: „Wir verwendeten den Defibrillator sowie Sauerstoff und alarmierten gleichzeitig die Rettung“, schildert sie den Einsatz. Die Reanimationsmaßnahmen zeigten Wirkung, die Frau konnte wiederbelebt werden.

© Schwinger Christiane Erbert war unter den Ersthelferinnen und Ersthelfern

Große Erleichterung herrscht auch bei der Betreiberin des Bistros, Michaela Kopeinig: „Wir sind unglaublich dankbar. Es haben alle zusammengeholfen. Die Frau ist Stammgast bei uns und hat mich schon angerufen. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung.“ Die Pflegefachkraft aus Deutschland, die den entscheidenden ersten Schritt setzte, war nach dem Vorfall bereits abgereist. Ihre Kontaktdaten sind leider nicht bekannt. Bäderreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) würde sich jedoch gerne persönlich bei ihr bedanken: „Wir würden uns sehr gerne für ihre Zivilcourage bedanken. Sie kann mir gerne ihre Telefonnummer per E-Mail schicken oder mich auf Facebook oder Instagram kontaktieren“, sagt Katholnig.