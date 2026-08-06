Die Männerkochrunde Traboch bei ihrem „Einsatz“ im deutschen Löwenstein

Nach 2011, 2012 und 2018 hatte die Trabocher Männerkochrunde rund um Obmann Ewald Tauderer wieder die Möglichkeit, in Trabochs deutscher Partnergemeinde Löwenstein zu kochen, wobei diese Benefizveranstaltung vom Partnerverein Löwenstein-Traboch e.V. organisiert wurde.

Unterstützt wurden die acht Trabocher Hobbyköche von Willi Haider, der 1982 als erster Koch der Steiermark von Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet wurde. Er sprang für die terminlich verhinderte Ilse Blachfellner-Mohri ein und kredenzte den 120 Gästen ein mehrgängiges Menü. Unterstützung gab es vom Küchenstandortleiter Alexander Häfele.

Kulinarische Genüsse der Steiermark

Mitgenommen wurde von Trabochs Hobbyköchen vieles aus der Steiermark: Fleisch vom Wildschwein und Hirsch, Huhn, Karpfen, Wels, Käferbohnen, Kernöl, selbstgebackenes Gebäck, Wein, Bier und Gin.

Nach Beendigung des Menüs konnte Dieter Bopp, erster Vorsitzender des Partnervereins, für Löwensteins Grundschule und für das SLK- Stiftungsprojekt „Große Hilfe für kleine Helden“ einen Scheck von je 4350 Euro überreichen.