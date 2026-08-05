Nächster Kärntner Bürgermeister bereitet seinen Abschied vor

Markus Perdacher (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth, wird sich der Wahl 2027 nicht mehr stellen. Volkspartei stellt neuen Kandidaten vor.

Eine nächste Ära endet. Nämlich jene von Markus Perdacher, seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth. Der 1957 geborene Tischlermeister wird im Februar 2027 bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten nicht mehr kandidieren.

Das gibt die ÖVP in einer Pressemitteilung bekannt. Stattdessen wird Klaus Hochwartner, momentan erster Vizebürgermeister in der Gemeinde am Wörthersee, für die Volkspartei ins Rennen gehen. Der 56-Jährige sei dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen, und möchte die „Zukunft der gesamten Südseegemeinde gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern aktiv vorantreiben“, heißt es in der Aussendung.

© Övp/kk Perdacher macht für Hochwartner Platz

Landeshauptmannstellvertreter bedankt sich

„Maria Wörth ist eine der schönsten Gemeinden Kärntens und ein ganz besonderer Lebensraum. Gleichzeitig gilt es, die aktuellen Herausforderungen der kommenden Jahre mit Besonnenheit, Verlässlichkeit und einem klaren Fokus auf die Anliegen der Bevölkerung auszurichten. Ich bin überzeugt, dass Klaus Hochwartner dafür die richtigen Voraussetzungen mitbringt“, wird Perdacher zitiert. Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bedankt sich bei Perdacher. Er habe „Verantwortung für seine Heimatgemeinde übernommen und sich mit großem persönlichem Einsatz für die Menschen in Maria Wörth engagiert“.

Perdacher ist nur einer von vielen Abgängen im Bezirk Klagenfurt-Land. In Feistritz, Ferlach und Ludmannsdorf fand bereits die Staffelübergabe statt. Grafensteins Bürgermeister Stefan Deutschmann (Liste Deutschmann) möchte im Herbst das Amt übergeben. Johann Koban (ÖVP) verzichtet auf eine weitere Kandidatur in Techelsberg, Franz Ragger (SPÖ) auf eine in Maria Rain. Differenzen mit der eigenen Partei bedeuten im kommenden Frühjahr das Aus für Franz Pfaller (SPÖ) als Bürgermeister von Maria Saal.