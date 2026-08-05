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Israel stimmt Plan zur Hamas-Entwaffnung nicht zu
Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dem kürzlich verkündeten Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen nicht zugestimmt. Israel sei ein "Entwurf" zugeschickt worden, sagte Netanyahu in einer in sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft. "Wir haben nicht zugestimmt", so Netanyahu. Stattdessen habe Israel Anmerkungen geschickt. Details dazu nannte er nicht.