Israel stimmt Plan zur Hamas-Entwaffnung nicht zu

Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dem kürzlich verkündeten Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen nicht zugestimmt. Israel sei ein "Entwurf" zugeschickt worden, sagte Netanyahu in einer in sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft. "Wir haben nicht zugestimmt", so Netanyahu. Stattdessen habe Israel Anmerkungen geschickt. Details dazu nannte er nicht.

© APA/AFP/POOL Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a news conference in Jerusalem on June 15, 2026. Netanyahu said on June 15 that he intended to run in elections scheduled for later this year, as he faced domestic criticism over his handling of the Middle East war and its aftermath. (Photo by RONEN ZVULUN / POOL / AFP)