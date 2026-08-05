In den Sozialen Medien tobt die Debatte um die Ceuta. Umstritten ist vor allem die Frage, ob so gut wie alle Migranten zurückgekehrt sind.

Dass die Politik den öffentlichen Streit über die Ceuta-Krise gerne beendet hätte, wurde bei der Dringlichkeitssitzung der EU-Innenminister offensichtlich. Geschlossen sprach man Spanien die volle Solidarität aus und lobte Madrids Krisenmanagement. Vor allem in den Sozialen Medien tobt der Kampf um die Deutungshoheit des Ansturms auf die spanische Exklave jedoch mit unverminderter Wucht weiter. Das hoch polarisierte Thema Migration hat mit Ceuta einen neuen Kristallisationspunkt gefunden.

Häufig geht es dabei um die langfristigen Konsequenzen, also die Frage, wie viele der Migranten nach wie vor nicht zurückgekehrt sind und wie viele davon nach Europa kommen könnten. Dass das absolute Gros der in Ceuta eingedrungenen Marokkaner die Exklave wieder verlassen hat, ist mittlerweile gut dokumentiert. Laut dem spanischen Innenminister Fernando Grande-Marlaska sind 72.000 Menschen in der vergangenen Woche über die Grenze gekommen, knapp 70.000 davon sind mittlerweile wieder zurückgekehrt.

Viele Flüchtlinge aus Sub-Sahara-Afrika

Von den zumindest 2000 Verbliebenen – Vertreter der Lokalbehörden gehen teils von mehr als 3000 Personen aus – dürften knapp die Hälfte Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika sein, die nicht nach Marokko zurück wollen. Viele halten sich am Strand in der Nähe des bereits davor völlig überfüllten Erstaufnahmezentrums auf, einige verstecken sich laut verschiedenen Medienberichten aber auch in den an die Stadt angrenzenden Waldstücken.

Die andere Hälfte der nicht nach Marokko zurückgekehrten Menschen macht vor allem unbegleitete Minderjährige aus. Sie stehen unter besonderem Schutz und dürfen nicht ausgewiesen werden. Am Mittwoch befanden sich rund 826 unbegleitete Minderjährige in der Obhut der Regionalregierung. Platz hat die 84.000 Einwohner zählende Stadt aber offiziell nur für maximal 90. Hunderte Kinder und Jugendliche wurden daher provisorisch in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet untergebracht, zahlreiche weitere streifen laut Aussagen von Bewohnern in Ceuta durch die Stadt.

Ob die unbegleiteten Minderjährigen jetzt aufs spanische Festland kommen sollen, ist mittlerweile ein heiß umstrittenes Politikum. Menschenrechtsorganisationen fordern eine adäquate und humane Unterbringung und seit mehr als einem Jahr gibt es auch ein neues Gesetz, laut dem die Regionen dazu verpflichtet sind, anderen Regionen minderjährige Migranten abzunehmen, sollten diese an die Grenze ihrer Aufnahmekapazitäten kommen. Die mehrheitlich konservativ regierten Regionen wehren sich aber mit Händen und Füßen gegen eine Aufnahme. „Wer das Problem verursacht hat, muss es auch lösen, und das ist die spanische Regierung, das ist Pedro Sánchez. Auf uns kann er nicht zählen“, sagte Miguel Tellado, der Generalsekretär der konservativen PP.