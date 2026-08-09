Motorrad Grand Prix von Österreich
Im Herzen Europas erleben Fans die MotoGP hautnah – emotional und mit unverwechselbarem Österreich-Flair.
DAS EVENT
Mitte September wird der Red Bull Ring wieder zum Zentrum der MotoGP. Von 18. bis 20. September 2026 steigt der Motorrad Grand Prix von Österreich 2026 – ein Wochenende, das weit über den Rennsport hinausgeht.
Wenn der Red Bull Ring ruft, kommen sie alle: die schnellsten Motorräder der Welt, die besten Fahrer des Planeten und tausende Fans, die die Leidenschaft auf zwei Rädern zelebrieren.
FAHRER & STARS – GANZ NAH DRAN
Der Red Bull Ring bietet den Fans ein aufregendes Rahmenprogramm mit Motorsport zum Anfassen. Dazu zählen der Public Pit Lane Walk, Autogramm-Sessions, der Styrian Green Carpet, der „MopedGP von Österreich“, spektakuläre Stunt- und Airshows sowie Live-Konzerte mit Festival-Feeling pur.
Die wichtigsten Infos:
18. bis 20 September 2026
- 13. Austrian Grand Prix
- Strecken-Länge: 4.348 km (inklusive Schikane bei T2)
- Kurven: 10 (3 links, 7 rechts)
- Seehöhe: 677 Meter
- Maximale Steigung: 12%
- Maximales Gefälle: 9,3%
- Erster Grand Prix: 1996 (A1 Ring)
- Rennrundenrekord: 1:29,519 Min. - Francesco Bagnaia (2024)
So reisen Sie stressfrei zur MotoGP am Spielberg
WELCOME RACE FANS
Die Fans erwartet von 18. bis 20. September 2026 ein erlebnisreiches Wochenende voller Action, Emotionen und Highlights. Um bereits die Anreise zum Red Bull Ring so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um an den Spielberg zu gelangen. Nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.
Anreise mit Bahn
Mit dem Sparschiene-Ticket der ÖBB kommen Besucher österreichweit, schnell und unkompliziert zum Bahnhof Knittelfeld. Innerhalb der Steiermark empfiehlt sich das Freizeitticket der ÖBB. Vom Bahnhof Knittelfeld geht es dann mit kostenlosen Shuttle-Bussen zum Red Bull Ring und nach dem Rennen wieder retour. Die Busse fahren von Freitag bis Sonntag im 20-Minuten-Takt. Alle Informationen zur Anreise mit der Bahn gibt es hier.
Anreise mit Bike
Das Fahrrad ist nicht nur für die, die aus der Region kommen, eine attraktive Anreisealternative, sondern auch für jene, die von weiter weg anreisen. Das Auto wird einfach auf dem „Park & Bike Parkplatz“ bei der Therme Fohnsdorf abgestellt. Dieser ist über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar. Vom „Park & Bike Parkplatz“ geht es bequem mit dem mitgenommenen Rad auf dem gekennzeichneten Weg zum Red Bull Ring. Vor Ort gibt es drei Fahrrad-Parkplätze in Gehdistanz zur Rennstrecke. Zum Anfahrtsplan geht es hier.
Anreise mit PKW/Motorrad
Da am MotoGP-Wochenende mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, sollte man so früh wie möglich anreisen. Optimalerweise wählen Fans eine Ankunftszeit vor 8 Uhr. Abhängig von der Anreiseroute werden die Besucher von den Ordnern vor Ort zum nächstgelegenen Parkplatz weitergeleitet. Empfehlenswerte Anreiserouten aus ganz Österreich sind hier zu finden.
Hinweis: Besonders die Anreise aus dem Raum Wien und Umgebung kann erschwert sein – entlang der Hauptverbindung bestehen mehrere Baustellen mit eingeschränkter Spurführung. Hier sollte ausreichend zusätzliche Fahrzeit eingeplant werden.
Anreise zum Campingplatz
Die Campingplätze befinden sich nur wenige Gehminuten vom Red Bull Ring entfernt. Fans sind dort hautnah am Geschehen und in wenigen Schritten an der Rennstrecke. Wer bereits am Mittwoch oder am Donnerstag anreist, kommt problemlos ans Ziel. Wer am Freitag oder später anreist, sollte vor 9 Uhr vor Ort sein. Bei späterer Anreise ist mit Verzögerungen zu rechnen. Für eine möglichst optimale Anreiseverteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36 (Murtal-Schnellstraße) durch Hinweise zum jeweiligen Campingplatz geführt. Weitere Infos zur Anreise mit dem Camper bekommen Sie hier.
Neuer Termin - gleiche Preise am Red Bull Ring
Der Termin für den „Motorrad Grand Prix von Österreich“ ändert sich, das Side-Event-Feuerwerk bleibt unverändert. Entertainment mit Live-Konzerten, Autogramm-Sessions mit WM-Stars und vieles mehr ist den Fans sicher, und: auch die Ticketpreise bleiben unverändert, einen Stehplatz für das gesamte Wochenende gibt es sogar um 99 Euro.
Jetzt gleich Tickets sichern unter: www.redbullring.com
Entstanden in Kooperation mit dem
Red Bull Ring.
Fotos: Joerg Mitter, Lucas Pripfl, Michael Jurtin, Philip Platzer (Red Bull Ring)