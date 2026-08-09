DAS EVENT

Mitte September wird der Red Bull Ring wieder zum Zentrum der MotoGP. Von 18. bis 20. September 2026 steigt der Motorrad Grand Prix von Österreich 2026 – ein Wochenende, das weit über den Rennsport hinausgeht.

Wenn der Red Bull Ring ruft, kommen sie alle: die schnellsten Motorräder der Welt, die besten Fahrer des Planeten und tausende Fans, die die Leidenschaft auf zwei Rädern zelebrieren.