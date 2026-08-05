Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen von Mittwochfrüh sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung über den Vorfall.

© APA/dpa Eine Drohne fliegt in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle.

vor 26 Minuten 5. August 2026 um 08:42 Russland Luftfahrt +6 UkraineBrüsselDeutschlandSicherheitspolitikUkraine-KriegAußenpolitik