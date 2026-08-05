Großer Online-Betrug mit Ferienwohnungen in norditalienischem Badeort. 50 Familien wurden woanders untergebracht, gebuchte Wohnungen existierten nicht.

Ärger im Urlaub! Das braucht niemand. Ein groß angelegter Online-Betrug wurde jetzt in Italien bekannt. Es geht um Ferienunterkünfte im norditalienischen Adria-Badeort Cesenatico, nordwestlich von Rimini. Die betroffenen Urlauber waren angereist und fanden an der angegebenen Adresse statt einer Ferienanlage die Geschäftsstelle einer Versicherungsagentur vor. Die Betrüger nutzten Bilder einer tatsächlich existierenden Unterkunft. Über Buchungsplattformen veranlassten sie Interessenten, Anzahlungen und Mieten zu überweisen.

Niedrige Preise am Meer

Rund 50 Familien mussten seit dem Wochenende anderweitig untergebracht werden, nachdem sich ihre vermeintlich gebuchten Ferienwohnungen als nicht existent erwiesen hatten, teilte Bürgermeister Matteo Gozzoli am Mittwoch mit.

Die von den Betrügern verlangten Preise lagen deutlich unter dem üblichen Niveau, erklärte Gozzoli. Teilweise sei eine Ferienwoche in der Hochsaison für weniger als 800 Euro angeboten worden – etwa 50 bis 60 Prozent unter dem Marktpreis. Zudem habe die Unterkunft keine Bewertungen aufgewiesen.