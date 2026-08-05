Trockenheit: Die Lage im Bezirk Liezen „ist dramatisch“

Teils kein Futter auf der Weide, früherer Abtrieb und Verkauf von Vieh, trockene Moore und Aufrufe zum Wassersparen: Auswirkungen der Hitze greifen weit um sich.

Nicht nur im Tal, auch auf der Alm wird das Futter fürs Vieh knapp

Temperaturen jenseits der 30 Grad und Niederschläge nur im Zuge von Gewittern: Hitze und Trockenheit bringen im Bezirk Liezen die Landwirtschaft in Turbulenzen. „Es trifft die Betriebe unterschiedlich. Es gibt Gebiete, wo es etwas geregnet hat, und andere, die nie etwas abgekriegt haben“, erklärt Peter Kettner, Obmann der Bauernkammer Liezen. Gesamt betrachtet aber lässt sich sagen: „Die Lage ist dramatisch.“

Während 2025 ein gutes Futterjahr gewesen sei, „wissen wir heuer nicht, wie es weitergeht“, so der Kammerobmann. Auf sonnenseitig gelegenen Flächen etwa „ist es aus“. Kettner berichtet von Bauern, die ihr Vieh im Stall füttern müssen und auch von Wintervorräten, die jetzt schon angegriffen werden. Auf der Alm schaue es ebenfalls nicht gut aus, es sei zu erwarten, dass das Vieh früher herunter müsse. Der vorzeitige Verkauf von Tieren sei, wie in anderen Teilen Österreichs, auch im Bezirk Thema. „Ein paar Bauern haben mir erzählt, dass sie das tun müssen. Das passiert zum Teil zwei bis drei Monate früher als geplant.“

© Martin Huber Peter Kettner, Obmann der Bezirksbauernkammer Liezen

Wie viel Futter im Vergleich zu einem normalen Jahr abgehe, sei schwer zu sagen. „Beim ersten Schnitt waren es bis zu 50 Prozent, beim aktuellen ist es mindestens die Hälfte“, so der Kammerobmann. Gefragt nach der Futtervermittlung, die Landwirtschaftskammer, Maschinenring und Bio Austria gestartet haben, sagt Kettner: „Wir klinken uns da ein. Wer etwas braucht oder etwas überhat, wird gebeten, sich zu melden.“ Biobetriebe – „die sich noch schwerer tun“ – sind aufgerufen, sich an die Bioberatungsstelle zu wenden.

„Schätze sind alle entwässert“

In anderen Bereichen macht sich die Wetterlage ebenfalls bemerkbar. So sagt Karin Hochegger vom Naturschutzbund: „Wir spüren die Trockenheit vor allem bei den Mooren. Wir haben ein paar Schätze – und die sind alle entwässert.“

© Martin Huber Karin Hochegger, Leiterin der Naturschutzbund-Regionalstelle Ennstal-Ausseerland

Warum sie wichtig sind? „Sie speichern sehr viel Wasser und geben es langsam wieder ab. Damit kühlen sie ihre Umgebung durch Verdunstung.“ Daher sei die Umsetzung von Ideen und Projekten, mit denen Wasser in den Mooren zurückgehalten wird, dringend nötig.

Generelles Problem sei aktuell, dass trockene Böden Wasser nicht gut aufnehmen können. Starkregen sei deshalb kontraproduktiv, wünschenswert wäre Dauerregen.

Aufrufe zum Wassersparen

Die Trockenheit wirkt sich auch auf die Trinkwasserversorgung aus. Mehrere Gemeinden rufen aktuell wieder zum Wassersparen auf, etwa Landl, Ardning und Irdning-Donnersbachtal. In Gaishorn, wo man Mitte Juli bereits kurz vor nächtlichen Wasserabschaltungen stand, hat sich die Lage indes entspannt. „Wir sind wieder auf einem guten Weg“, so Bürgermeister Werner Haberl.

© KLZ / Gerhard Pliem Dank Erneuerung und Sanierung des Leitungsnetzes habe sich die Lage in Gaishorn entspannt, berichtet Bürgermeister Werner Haberl (r.)

Unter anderem, weil man konsequent gegen Verluste durch Lecks im Leitungssystem vorgehe. Alleine seit Anfang Juli habe man im Ortsteil Au 600 Meter Leitungen erneuert. Das seien kurzfristige Maßnahmen, man denke aber auch mittel- und langfristig, sagt Haberl. „In Zukunft werden wir und vermutlich auch andere Gemeinden wohl zusätzliche Quellen oder Tiefbrunnen brauchen.“

Trockenheit facht Kritik neu an

In Aigen im Ennstal wird vor dem Hintergrund der extremen Trockenheit eine Kritik von Bürgern an einem Baulandwunsch von Vizebürgermeister Daniel Tiefenbacher aus dem Frühjahr erneut laut. Tiefenbacher hat im Zug der Revision des Flächenwidmungsplans ein Umwidmungsansuchen gestellt. Im Ortsteil Hohenberg soll aus knapp 1000 Quadratmetern Freiland Bauland werden. Dort stoße die Wassergenossenschaft aber schon jetzt an ihre Grenzen, zusätzliche Baulandwidmungen würden die Situation weiter verschärfen. Damit liege ein Verstoß gegen die Raumordnung vor, so die Bewohner im Mai.

© KLZ / Benedikt Karl Der Aigner Ortsteil Hohenberg mit seinem romanischen Kirchlein liegt malerisch auf einer kleinen Anhöhe

Gerade in einem Sommer wie diesem sei die Rückweisung der Einwände gegen die Umwidmung nicht nachvollziehbar, heißt es nun in Hohenberg. Die Gemeinde argumentiert, dass alle Ansuchen, auch das von Tiefenbacher, unabhängig auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft worden seien. Mittlerweile liege der Plan seit geraumer Zeit beim Land zur Genehmigung auf. Eine Änderung sei nicht mehr möglich, sollte die Umwidmung aber wider Erwarten nicht in Einklang mit der Raumordnung stehen, müsse die Gemeinde ohnehin nachbessern.