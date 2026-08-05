Mit etwa 40 Kilometern pro Stunde soll er in Schlangenlinien gefahren sein. Zeugen riefen daraufhin die Polizei.

Da staunte die Polizei nicht schlecht, als sie den betrunkenen Traktorfahrer von der Autobahn holte (Themenbild)

Mit einem Traktor ist ein alkoholisierter Mann am Dienstagabend auf der Autobahn 19 bei Glasewitz (Landkreis Rostock) unterwegs gewesen. Der 53-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit rund 40 km/h und in Schlangenlinien, bevor er gestoppt wurde.

Mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei, nachdem ihnen der langsam fahrende Traktor auf der A19 aufgefallen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Fahrzeug bereits auf dem Standstreifen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,36 Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Im Krankenhaus in Güstrow wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gegen den 53-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.