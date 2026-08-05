Der junge Mann war alleine unterwegs und dürfte auf dem Steig zum Gipfelkreuz ausgerutscht sein.

Ein 19-jähriger Wanderer ist am Dienstagvormittag am Großen Traunstein (1.943 Meter) im Salzburger Tennengebirge bei Abtenau tödlich verunglückt.

Der junge Mann war alleine unterwegs und dürfte auf dem Steig zum Gipfelkreuz ausgerutscht sein. Der Tennengauer stürzte in der Folge rund 150 Höhenmeter in ein Schuttkar ab.

Andere Wanderer bemerkten den Verunglückten und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche.