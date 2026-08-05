Für Michelle Heimberg ist die Silbermedaille bei den Wassersprung-Europameisterschaften in Paris mehr als ein sportlicher Erfolg. Wie die Schweizerin auf Instagram bekanntgab, hatte sie nur eine Woche vor der Abreise zur EM eine Fehlgeburt erlitten.

Für Michelle Heimberg ist die Silbermedaille bei den Wassersprung-Europameisterschaften in Paris mit einer besonderen und sehr berührenden persönlichen Geschichte verbunden. Wie die Schweizerin auf Instagram bekannt gab, erlitt sie eine Woche vor der Abreise zur EM eine Fehlgeburt.

„Eine Woche vor unserer Abreise zu den Europameisterschaften haben wir die herzzerreißende Nachricht erhalten, dass wir unser Baby ganz am Ende des ersten Schwangerschaftstrimesters verloren haben. Nur 24 Stunden später wurde ich operiert“, schrieb die 26-Jährige.

Trotz des Eingriffs entschied sich Heimberg, bei den Europameisterschaften an den Start zu gehen. Undn es war die richtige Entscheidung. Am Sonntag gewann sie vom Einmeterbrett die Silbermedaille.

In ihrem Beitrag bezeichnete sie den Erfolg als besonders bedeutend. Die vergangenen beiden Wochen seien körperlich und emotional sehr belastend gewesen. Zeitweise habe sie gezweifelt, ob ein Start bei der EM überhaupt möglich sei.

Sie teile ihre Geschichte, „weil ich glaube, dass auch solche Erfahrungen zum Leben gehören. Eine Fehlgeburt ist etwas, das viele Menschen durchmachen, doch oft wird darüber geschwiegen. Und ich glaube auch, dass es anderen helfen kann, sich weniger allein zu fühlen, wenn man offen darüber spricht.“

Abschließend bedankte sich die 26-Jährige bei ihrem Partner, ihrer Familie, ihren Freunden sowie ihrem Trainerteam für die Unterstützung in den vergangenen „schweren“ Wochen. „Diese Silbermedaille wird mich immer daran erinnern, dass Stärke nicht bedeutet, niemals zusammenzubrechen. Manchmal bedeutet sie einfach, den Mut zu finden, den nächsten Schritt zu machen.“