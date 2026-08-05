Ukrainischer Botschafter verlässt Wien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag den seit Herbst 2021 in Wien amtierenden Botschafter der Ukraine, Wassyl Chymynez, abberufen. Ein diesbezüglicher Erlass wurde auf der Internetseite der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei veröffentlicht. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin stehen offiziell noch nicht fest, in diplomatischen Kreisen in Kiew wird spekuliert, dass ein Diplomat der jüngeren Generation mit Österreich-Erfahrung zum Zug kommen soll.

© APA/GEORG HOCHMUTH Der ukrainische Botschafter, Wassyl Chymynez, verlässt Wien.