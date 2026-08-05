Zwischen Friesach und Micheldorf befindet sich ein Flugplatz. Aber: Wer betreibt ihn eigentlich? Und wer hebt dort ab? Die Kleine Zeitung hat nachgefragt.

Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass sich zwischen Micheldorf und Friesach eine Wiese befindet, die sehr gepflegt und flach ist. Es ist nicht nur ein Rasen, es ist eine Landebahn. Nämlich jene des Flugplatzes Friesach/Hirt. Segelflieger und Motorsegler heben von dort ab. Auch das Bundesheer landete schon des Öfteren am Flugplatz in Micheldorf. Ende August gibt es ein großes Fest.

Alles begann im Jahre 1953, als die Segelflugtruppe Treibach-Althofen gegründet wurde. Der nächste Meilenstein wurde 1955 mit der Taufe des ersten Segelflugzeugs, einer Doppelraab, gefeiert. Der jetzige Flugplatz wurde am 16. Oktober 1970 vom damaligen Landeshauptmann Hans Sima (SPÖ) eröffnet. Seitdem erreichte der Flugplatz unerwartete Höhen. Mehrere verschiedene Flugzeuge wurden angeschafft, 1981 wurde er zum Trainings- und Ausscheidungslager für die Kärntner Segelflieger und 1986 wurden die Österreichische Staatsmeisterschaften im Streckensegelflug dort durchgeführt. Weiters wurde der Platz mit einer Tankstelle und einer Kantine ergänzt. 2003 folgte die Umbenennung in „Hirter Flugsportclub“ und der Rest ist Geschichte.

© KK/Hirter Flugsportclub Am Flugplatz in Hirt kann man sich auch zum Piloten ausbilden lassen

Heute hat sich der Flugplatz etabliert. „Einerseits im Segelflug und andererseits als Motorflug-Sportstätte. Es gibt für beide Flugarten Meisterschaften, bei uns wird eher an Meisterschaften im Segelflug teilgenommen“, erklärt Gustav Remschnig, Schriftführer des Hirter Flugsportclubs. Zudem gibt es eine Sache, durch die sich der Flugplatz von vielen anderen in der Region abheben kann. Er ist nämlich im Herbst zu 90 Prozent bodennebelfrei und bis zum ersten Schneefall kann dort geflogen werden. „Die besondere geografische Gegebenheit (Düsenwirkung) hat auch das Bundesheer bemerkt. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit unserem Heer. Viele Übungen werden hier abgehalten, wenn zum Beispiel in Klagenfurt bereits wochenlanger, ganztägiger Nebel vorherrscht“, erzählt Remschnig.

© KK/Hirter Flugsportclub Vorstandsmitglied Gustav Remschnig

Insgesamt umfasst der Verein 51 Vollmitglieder und circa 25 unterstützende Mitglieder. Sämtliche Funktionen im Verein, wie Fluglehrer oder Warttätigkeiten, werden von den Mitgliedern ehrenamtlich ausgeführt. Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder von 590 Euro stehen sämtliche Flugzeuge zur Verfügung. Unterstützende Mitglieder zahlen nur 72 Euro pro Jahr. „Weiters sind Werbeeinnahmen von den Werbeflächen, Hangarierungs- und Tankgebühren sowie Landegebühren und sehr viele Arbeitsstunden der Mitglieder die Finanzierungsstützen des gesamten Betriebs.“

Ausbildungsort für Piloten

Neben dem Flugsport dient der Platz auch als Treffpunkt und ganz wichtig: als Ausbildungsort. Die Teilnahme an der Flugschule kostet etwas mehr als ein Autoführerschein. Die Ausbildung beginnt man direkt mit einer praktischen Schulung. Der Flugschüler sitzt links vom Fluglehrer (Motorsegler) oder vor dem Fluglehrer (Segelflugzeug). Nach 25 bis 80 Starts ist der erste Alleinflug möglich. „Ein unglaubliches Erlebnis für jeden Flugschüler, das man niemals mehr vergisst“, versichert Remschnig. Parallel dazu wird wöchentlich ein mehrstündiger Theorieunterricht abgehalten. Am Ende gibt es dann theoretische und praktische Prüfungen. Die Ausbildung kann zwischen fünf Monaten und ein bis zwei Jahren dauern. „Je nachdem, wie intensiv man als Flugschüler die Sache forciert.“ Investieren muss man zwischen 2500 und 3500 Euro.

Großes Familienfest

Wer sich vom Flugplatz ein Bild machen möchte, für den gibt es am 29. und 30. August das Familienflugfest. Spektakuläre Flugvorführungen, Rundflüge und ein abwechslungsreiches Programm laden junge und alte Flugbegeisterte ein. Besucher können mit zahlreichen Fluggeräten mitfliegen, darunter Segelflugzeuge, Gyrocopter und noch einige mehr. „Ein besonderes Highlight ist erneut der in Friesach-Hirt stationierte Helikopter Robinson R44, der bereits im Vorjahr zu den Publikumslieblingen zählte und auch heuer wieder Rundflüge anbieten wird.“ Zusätzlich soll ein Bell-47-Helikopter der Flying Bulls für Staunen bei Vorführungen sorgen.

Die Flugschule Hirt wird Interessierte außerdem umfassend über den Weg zum Pilotenschein in den Bereichen Segelflug, Motorsegler und Ultraleichtflug informieren. „Eine große Hüpfburg sorgt zusätzlich für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen“, ergänzt Remschnig. Der Eintritt zum Familienflugfest sowie das Parken sind kostenlos. Freiwillige Spenden zur Unterstützung des Vereins sind willkommen.