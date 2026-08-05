Mexikanischer Influencer während Livestreams getötet

Der mexikanische Social-Media-Influencer Cesar Gastelum ist am Dienstag während eines Livestreams mit Freunden in Culiacán, einer Stadt im Nordwesten Mexikos, erschossen worden. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, filmte Gastelum, der auf TikTok fast 600.000 Follower hatte und für seine Comedy-Videos bekannt war, gerade vor einem Schnellrestaurant, als zwei Personen auf einem Motorrad, beide mit Helmen, sich näherten und auf ihn feuerten.